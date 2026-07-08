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Украина дала Путину шанс закончить войну: Сибига раскрыл позицию Киева

Андрей Сибига заявил, что Украина вместе с союзниками предлагает Путину шанс завершить войну и избежать коллапса.

8 июля 2026, 14:50
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Slava Kot

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев вместе с международными партнерами сформировал предложения, которые могут стать для российского диктатора Владимира Путина возможностью завершить войну и избежать серьезных последствий для собственного режима. Соответствующее заявление глава украинской дипломатии сделал на брифинге на полях саммита НАТО.

Украина дала Путину шанс закончить войну: Сибига раскрыл позицию Киева

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Сибиги, последние оценки союзников свидетельствуют о том, что Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте, а также продолжает добиваться успехов благодаря современным асимметричным операциям.

"Украина эффективно применяет асимметричные операции, существенно укрепляющие нашу переговорную позицию. Я думаю, что все более очевидным, даже не очевидным, а таким реальным поразительно видимым становится то, что война для Путина не просто пошла не по плану, а она ведет его к коллапсу", – отметил Сибига.

Глава МИД также отметил, что все больше международных партнеров приходят к общему выводу: несмотря на длительный характер войны, Украина демонстрирует устойчивость, укрепляет собственный оборонный потенциал и успешно наносит дальнобойные удары по военным объектам на территории России.

"И те предложения, которые сегодня есть у Украины при поддержке наших союзников, безусловно, шанс для Путина, чтобы закончить эту войну и фактически избежать коллапса", – добавил Сибига.

Заявление прозвучало после заседания Совета Украина — НАТО, которое состоялось 8 июля в рамках саммита Альянса. Во время встречи украинская делегация проинформировала союзников о последствиях последних российских атак, ситуации на поле боя, развитии оборонной промышленности и результатах операций украинских сил в глубоком тылу РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина объявила предложение для Путина по окончании войны.

Также "Комментарии" писали об истерической реакции Кремля на удары Украины по России.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/07/8/7241218/
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