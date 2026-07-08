Украина дала Путину шанс закончить войну: Сибига раскрыл позицию Киева

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев вместе с международными партнерами сформировал предложения, которые могут стать для российского диктатора Владимира Путина возможностью завершить войну и избежать серьезных последствий для собственного режима. Соответствующее заявление глава украинской дипломатии сделал на брифинге на полях саммита НАТО.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Сибиги, последние оценки союзников свидетельствуют о том, что Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте, а также продолжает добиваться успехов благодаря современным асимметричным операциям.

"Украина эффективно применяет асимметричные операции, существенно укрепляющие нашу переговорную позицию. Я думаю, что все более очевидным, даже не очевидным, а таким реальным поразительно видимым становится то, что война для Путина не просто пошла не по плану, а она ведет его к коллапсу", – отметил Сибига.

Глава МИД также отметил, что все больше международных партнеров приходят к общему выводу: несмотря на длительный характер войны, Украина демонстрирует устойчивость, укрепляет собственный оборонный потенциал и успешно наносит дальнобойные удары по военным объектам на территории России.

"И те предложения, которые сегодня есть у Украины при поддержке наших союзников, безусловно, шанс для Путина, чтобы закончить эту войну и фактически избежать коллапса", – добавил Сибига.

Заявление прозвучало после заседания Совета Украина — НАТО, которое состоялось 8 июля в рамках саммита Альянса. Во время встречи украинская делегация проинформировала союзников о последствиях последних российских атак, ситуации на поле боя, развитии оборонной промышленности и результатах операций украинских сил в глубоком тылу РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина объявила предложение для Путина по окончании войны.

Также "Комментарии" писали об истерической реакции Кремля на удары Украины по России.