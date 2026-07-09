Будет ли экономический коллапс в России: прогноз Кислицы

Украине не стоит рассчитывать на скорый экономический крах России как на фактор, автоматически приведший к завершению войны. Несмотря на растущее давление санкций, рост военных расходов и структурные проблемы экономики, Кремль все еще имеет достаточно ресурсов для продолжения боевых действий. Об этом заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица.

Сергей Кислица. Фото из открытых источников

Сергей Кислица в интервью РБК-Украина заявил, что Россия не способна достичь своих стратегических целей в войне, однако это не означает ее скорейшего экономического истощения.

"Путину приходится платить высокую цену, 30 тысяч жизней и санитарных потерь ежемесячно. Можно, конечно, "хорошиться" и делать вид, что тебе это безразлично, но будет оно аккумулироваться, аккумулироваться с каждым месяцем", — отметил Кислица.

Украинское чиновник прогнозирует, что внутри России будут постепенно усиливаться процессы перераспределения собственности. Государство будет все активнее вмешиваться в бизнес, а риск потери активов будет расти не только для покинувших страну предпринимателей, но и для представителей крупного бизнеса, приближенных к власти. Однако Кислица прогнозирует, что такие тенденции не означают неизбежного быстрого обвала российской экономики.

"Радиться мнением о том, что Россия вдруг рухнет с точки зрения экономики — это очень далекая перспектива. И для этого вряд ли есть ресурс с нашей стороны — дождаться, когда у них будет экономический коллапс", — добавил Кислица.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский экономист назвал единственный фактор, который может вынудить Путина закончить войну.

Также "Комментарии" писали, что президент Чехии Петр Павел считает, что ближайшие два месяца являются ключевыми для мирных переговоров между Украиной и Россией.