Російський економіст назвав єдиний фактор, який може змусити Путіна закінчити війну

Економічні труднощі самі по собі навряд чи змусять російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України. Натомість вирішальним чинником можуть стати масштабне суспільне невдоволення або протест частини російських еліт. Таку думку висловив російський економіст та опозиціонер Владислав Іноземцев.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Владислав Іноземцев в інтервʼю "Главкому" заявив, що досвід останніх років свідчить, що російське суспільство здатне тривалий час миритися з погіршенням економічної ситуації. Економіст нагадав, що після падіння цін на нафту у 2014–2019 роках рівень життя населення Росії суттєво знизився, а рубль різко девальвував, однак це не призвело до масових протестів чи зміни політичного курсу.

Іноземцев вважає, що навіть якщо економіка РФ і надалі скорочуватиметься, цього буде недостатньо для завершення війни. На його думку, набагато сильніше на суспільні настрої можуть вплинути психологічні фактори, зокрема регулярні удари безпілотників по території Росії, перебої з постачанням пального та погіршення повсякденного життя.

"Нинішня криза тиснутиме на зайнятість, на податки, на російський ВВП. Але на чолі Росії стоїть психічно хвора людина, яка не мислить раціональними економічними термінами. Путін – не Трамп із його одержимістю угодами. Економічна логіка у його поведінці зараз практично відсутня", — вважає Іноземцев.

Економіст також наголосив, що російський державний сектор поки що має достатньо ресурсів для фінансування військових витрат. Водночас найбільший удар від нинішньої ситуації відчуває малий та середній бізнес. Через перебої з інтернетом, логістичні проблеми та дефіцит бензину приватні підприємці дедалі частіше опиняються у складному становищі, тоді як великі державні корпорації та представники влади значною мірою захищені від цих наслідків.

Водночас економіст переконаний, що реальні проблеми для російської влади можуть початися лише тоді, коли накопичене невдоволення громадян переросте у масштабний бунт проти Путіна або коли всередині політичної верхівки виникне серйозний конфлікт.

"Проблеми у цього режиму почнуться тільки тоді, коли росіяни скажуть: "Якого х*ра. Ну, вже неможливо". Ось тільки через такий соціальний рух чи через якийсь елітний протест можна зупинити цю війну. Але точно не тому, що Путін раптом прокинеться і йому ризикнуть доповісти, що в країні інфляція на 3% збільшилася і держборг — на 10%. Навіть якщо він у це повірить, то не повірить, що холопи можуть повстати проти царя. А іншим шляхом "на Русі" нечасто щось змінювалося…", — підсумував Іноземцев.

Раніше портал "Коментарі" писали про чотири можливі сценарії дій Володимира Путіна у війні проти України.

Також "Коментарі" повідомляв, що перед зустріччю Трампа і Зеленського Україна змінила план закінчення війни.