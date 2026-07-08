Российский экономист назвал единственный фактор, который может вынудить Путина закончить войну

Экономические трудности сами собой вряд ли заставят российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины. Зато решающим фактором может стать масштабное общественное недовольство или протест части российских элит. Такое мнение высказал российский экономист и оппозиционер Владислав Иноземцев.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владислав Иноземцев в интервью "Главкому" заявил, что опыт последних лет свидетельствует, что российское общество способно долго мириться с ухудшением экономической ситуации. Экономист напомнил, что после падения цен на нефть в 2014-2019 годах уровень жизни населения России существенно снизился, а рубль резко девальвировал, однако это не привело к массовым протестам или изменению политического курса.

Иноземцев считает, что даже если экономика РФ и дальше будет сокращаться, этого будет недостаточно для завершения войны. По его мнению, гораздо сильнее на общественные настроения могут повлиять психологические факторы, в частности, регулярные удары беспилотников по территории России, перебои со снабжением горючего и ухудшение повседневной жизни.

"Нынешний кризис будет оказывать давление на занятость, налоги, на российский ВВП. Но во главе России стоит психически больной человек, не мыслящий рациональными экономическими терминами. Путин – не Трамп с его одержимостью сделками. Экономическая логика в его поведении сейчас практически отсутствует", – считает Иноземцев.

Экономист также подчеркнул, что у российского государственного сектора пока есть достаточно ресурсов для финансирования военных расходов. В то же время, наибольший удар от нынешней ситуации испытывает малый и средний бизнес. Из-за перебоев с интернетом, логистических проблем и дефицита бензина частные предприниматели все чаще оказываются в сложном положении, тогда как крупные государственные корпорации и представители власти в значительной степени защищены от этих последствий.

В то же время экономист убежден, что реальные проблемы для российских властей могут начаться только тогда, когда накопившееся недовольство граждан перерастет в масштабный бунт против Путина или когда внутри политической верхушки возникнет серьезный конфликт.

"Проблемы у этого режима начнутся только тогда, когда россияне скажут: "Какого х*ра. Ну, уже невозможно". Вот только из-за такого социального движения или из-за элитного протеста можно остановить эту войну. Но точно не потому, что Путин вдруг проснется и ему рискнут доложить, что в стране инфляция на 3% увеличилась и госдолг – на 10%. Даже если он в это поверит, то не поверит, что холопы могут восстать против царя. А по другому пути "на Руси" нечасто что-то менялось…", — подытожил Иноземцев.

Ранее портал "Комментарии" писали о четырех возможных сценариях действий Владимира Путина в войне против Украины.

Также "Комментарии" сообщал, что перед встречей Трампа и Зеленского Украина изменила план окончания войны.