Российский экономист назвал единственный фактор, который может вынудить Путина закончить войну

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Slava Kot
Экономические трудности сами собой вряд ли заставят российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины. Зато решающим фактором может стать масштабное общественное недовольство или протест части российских элит. Такое мнение высказал российский экономист и оппозиционер Владислав Иноземцев.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владислав Иноземцев в интервью "Главкому" заявил, что опыт последних лет свидетельствует, что российское общество способно долго мириться с ухудшением экономической ситуации. Экономист напомнил, что после падения цен на нефть в 2014-2019 годах уровень жизни населения России существенно снизился, а рубль резко девальвировал, однако это не привело к массовым протестам или изменению политического курса.
Иноземцев считает, что даже если экономика РФ и дальше будет сокращаться, этого будет недостаточно для завершения войны. По его мнению, гораздо сильнее на общественные настроения могут повлиять психологические факторы, в частности, регулярные удары беспилотников по территории России, перебои со снабжением горючего и ухудшение повседневной жизни.
Экономист также подчеркнул, что у российского государственного сектора пока есть достаточно ресурсов для финансирования военных расходов. В то же время, наибольший удар от нынешней ситуации испытывает малый и средний бизнес. Из-за перебоев с интернетом, логистических проблем и дефицита бензина частные предприниматели все чаще оказываются в сложном положении, тогда как крупные государственные корпорации и представители власти в значительной степени защищены от этих последствий.
В то же время экономист убежден, что реальные проблемы для российских властей могут начаться только тогда, когда накопившееся недовольство граждан перерастет в масштабный бунт против Путина или когда внутри политической верхушки возникнет серьезный конфликт.
Ранее портал "Комментарии" писали о четырех возможных сценариях действий Владимира Путина в войне против Украины.
Также "Комментарии" сообщал, что перед встречей Трампа и Зеленского Украина изменила план окончания войны.