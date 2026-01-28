Тіла були сильно понівечені: названо кількість загиблих від удару РФ по пасажирському поїзду

Внаслідок російського удару по пасажирському поїзду на Харківщині загинули шестеро людей.

Росія завдала удару по поїзду. Фото: з відкритих джерел

Тіла були сильно понівечені. Це значно ускладнило визначення кількості жертв терористичної атаки РФ. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

"Виявлені фрагменти тіл було передано для проведення судово-медичних експертиз, які наразі тривають. Встановлено, що вони належать шести загиблим людям", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що в подальшому у близьких родичів загиблих буде відібрано біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних (ДНК) експертиз для співставлення з виявленими фрагментами тіл та встановлення осіб загиблих.

Як повідомляв портал "Коментарі", 27 січня Росія завдала удару дронами по пасажирському поїзду на Харківщині. За даними ДСНС, під час ліквідації наслідків ворожого удару у вагоні пасажирського поїзда рятувальники виявили тіла чотирьох загиблих та ще фрагменти тіл. Відомо, що загалом у потязі було більше 200 людей. А у вагоні, у який влучив один із російських дронів, перебували 18 пасажирів.

Видання "Коментарі" також писало, що Укрзалізниця прийняла рішення про додаткові заходи безпеки через посилення російських обстрілів. Зокрема, тимчасово обмежено низку сполучень, зокрема на Харківщині. Натомість автобусні перевізники мають організувати стикувальні рейси до пунктів призначення. При них пасажирів поінформують окремо.

Окрім того, деякі прямі далекі сполучення замінюють стикувальними рейсами з приміськими електричками. Про ці зміни також окремо повідомлять пасажирів, яких вони стосуються.