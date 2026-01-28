Тела были сильно изуродованы: названо количество погибших от удара РФ по пассажирскому поезду

В результате российского удара по пассажирскому поезду на Харьковщине погибли шесть человек.

Россия нанесла удар по поезду. Фото: из открытых источников

Тела были сильно изуродованы. Это значительно усложнило определение количества жертв террористической атаки РФ. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

"Обнаруженные фрагменты тел были переданы для проведения судебно-медицинских экспертиз, которые продолжаются. Установлено, что они принадлежат шести погибшим людям", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в дальнейшем у близких родственников погибших будут отобраны биологические образцы для проведения молекулярно-генетических (ДНК) экспертиз для сопоставления с обнаруженными фрагментами тел и установления личностей погибших.

Как сообщал портал "Комментарии", 27 января Россия нанесла удар дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области. По данным ГСЧС, во время ликвидации последствий вражеского удара в вагоне пассажирского поезда спасатели обнаружили тела четырех погибших и еще фрагменты тел. Известно, что всего в поезде находилось более 200 человек. А в вагоне, в который попал один из российских дронов, находились 18 пассажиров.

Издание "Комментарии" также писало, что Укрзализныця приняла решение о дополнительных мерах безопасности из-за усиления российских обстрелов. В частности, временно ограничен ряд сообщений, в частности, на Харьковщине. Вместо этого автобусные перевозчики должны организовать стыковочные рейсы в пункты назначения. При них пассажиров проинформируют отдельно.

Кроме того, некоторые прямые дальние сообщения заменяют стыковочные рейсы с пригородными электричками. Об этих изменениях также отдельно сообщат пассажирам, к которым они относятся.