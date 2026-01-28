logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Укрзалізниця запроваджує зміни у русі поїздів через російські обстріли
commentss НОВИНИ Всі новини

Укрзалізниця запроваджує зміни у русі поїздів через російські обстріли

Обмеження стосуватимуться низки сполучень на Харківщині та в інших прифронтових регіонах

28 січня 2026, 16:41
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Укрзалізниця прийняла рішення про додаткові заходи безпеки через посилення російських обстрілів.

Укрзалізниця запроваджує зміни у русі поїздів через російські обстріли

Наслідки удару РФ по поїзду на Харківщині. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, тимчасово обмежено низку сполучень, зокрема на Харківщині. Натомість автобусні перевізники мають організувати стикувальні рейси до пунктів призначення. При них пасажирів поінформують окремо. 

"Ворог посилює удари по залізниці, зокрема по рухомому складу. Зберігаючи рух попри всі загрози, Укрзалізниця реагує на зростаючі виклики, щоб, наскільки можливо, зменшити ризики і для пасажирів, і для самих залізничників", — йдеться у повідомленні компанії.

Окрім того, деякі прямі далекі сполучення замінюють стикувальними рейсами з приміськими електричками. Про ці зміни також окремо повідомлять пасажирів, яких вони стосуються.

"На окремих ділянках, зокрема у прифронтових регіонах та там, де зафіксована підвищена ворожа активність, запроваджується особливий режим руху. Можливі позапланові зупинки, що може вплинути на вчасність поїздів — зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів. Просимо враховувати це під час планування подорожей", — зазначили в Укрзалізниці.

Пасажирів просять не планувати пересадки "впритул" і закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки.

Нагадаємо, як писав портал "Коментарі", 27 січня Росія завдала удару дронами по пасажирському поїзду на Харківщині. За даними ДСНС, під час ліквідації наслідків ворожого удару у вагоні пасажирського поїзда рятувальники виявили тіла чотирьох загиблих та ще фрагменти тіл. Кількість загиблих буде встановлена після проведення ДНК-експертиз. 

Відомо, що загалом у потязі було більше 200 людей. А у вагоні, у який влучив один із російських дронів, перебували 18 пасажирів.




Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7718
