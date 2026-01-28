Укрзализныця вводит изменения в движении поездов из-за российских обстрелов

Укрзализныця приняла решение о дополнительных мерах безопасности из-за усиления российских обстрелов.

Последствия удара РФ по поезду в Харьковской области. Фото: из открытых источников

В частности, временно ограничен ряд сообщений, в частности, на Харьковщине. Вместо этого автобусные перевозчики должны организовать стыковочные рейсы в пункты назначения. При них пассажиров проинформируют отдельно.

"Враг усиливает удары по железной дороге, в том числе по подвижному составу. Сохраняя движение не смотря на все угрозы, Укрзализныця реагирует на растущие вызовы, чтобы, насколько возможно, уменьшить риски и для пассажиров, и для самих железнодорожников", — говорится в сообщении компании.

Кроме того, некоторые прямые дальние сообщения заменяют стыковочные рейсы с пригородными электричками. Об этих изменениях также отдельно сообщат пассажирам, к которым они относятся.

"На отдельных участках, в частности, в прифронтовых регионах и там, где зафиксирована повышенная вражеская активность, вводится особый режим движения. Возможны внеплановые остановки, которые могут повлиять на своевременность поездов — в частности из Харьковщины, Сумщины, Запорожья, Херсонщины, а также связанных с ними рейсов. Просим учитывать это при планировании путешествий", — отметили в Укрзализныце.

Пассажиров просят не планировать пересадки вплотную и закладывать дополнительное время на возможные задержки по соображениям безопасности.

Напомним, как писал портал "Комментарии", 27 января Россия нанесла удар дронами по пассажирскому поезду на Харьковщине. По данным ГСЧС, во время ликвидации последствий вражеского удара в вагоне пассажирского поезда спасатели обнаружили тела четырех погибших и еще фрагменты тел. Количество погибших будет установлено после проведения ДНК-экспертиза.

Известно, что всего в поезде находилось более 200 человек. А в вагоне, в который попал один из российских дронов, находились 18 пассажиров.



