Кількість загиблих росте: Зеленський відреагував на удар РФ по поїзду з пасажирами

Внаслідок російського удару трьома дронами по пасажирському поїзду на Харківщині станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих людей.

Росія вдарила по поїзду на Харківщині. Фото: з відкритих джерел

Ще кількох шукають рятувальники, двоє осіб поранені. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, у потягу було більше 200 людей. А у вагоні, у який влучив один із російських дронів, перебували 18 людей.

"У будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково – виключно як тероризм. Це не мало б жодних сумнівів у кваліфікації ані у Європі, ані в Америці, ані в арабському світі, ані в Китаї, ані будь-де ще. Немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Росія повинна відповідати за те, що вона робить. Водночас, за його словами, росіяни зараз значно збільшили свої можливості вбивати та тероризувати.

"Вони вкладаються в прогрес терору. І наша справа – і це те, що має об’єднати всіх нормальних людей світу – забезпечити прогрес захисту життя. Це можливо завдяки тиску на Росію. Це можливо завдяки покаранню Росії за те, що вона робить. Це можливо завдяки підтримці України. Дякую всім, хто не мовчить, коли бачить, що роблять російські терористи", — наголосив Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", Росія 27 січня вдарила ударними БПЛА по пасажирському поїзду на Харківщині “Барвінкове — Львів — Чоп”. За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed. Влучання було перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.