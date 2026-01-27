Число погибших растет: Зеленский отреагировал на удар РФ по поезду с пассажирами

В результате российского удара тремя дронами по пассажирскому поезду на Харьковщине по состоянию на данный момент известно о пяти погибших людях.

Россия ударила по поезду в Харьковской области. Фото: из открытых источников

Еще нескольких ищут спасатели, два человека ранены. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в поезде находилось более 200 человек. А в вагоне, в который попал один из российских дронов, находились 18 человек.

"В любой стране удар дронов по гражданскому поезду рассматривался бы одинаково – исключительно как терроризм. Это не имело бы никаких сомнений в квалификации ни в Европе, ни в Америке, ни в арабском мире, ни в Китае, ни где бы то ни было. Нет и не может быть никакой военной цели в том, чтобы уничтожить гражданских в вагоне поезда", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия должна отвечать за то, что она делает. В то же время, по его словам, россияне сейчас значительно увеличили свои возможности убивать и терроризировать.

"Они вкладываются в прогресс террора. И наше дело – и это то, что должно объединить всех нормальных людей мира – обеспечить прогресс защиты жизни. Это возможно благодаря давлению на Россию. Это возможно благодаря наказанию России за то, что она делает. Это возможно благодаря поддержке Украины. Благодарю всех, кто не молчит, когда видит, что делают российские террористы", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия 27 января ударила ударными БПЛА по пассажирскому поезду на Харьковщине "Барвенково — Львов — Чоп". По предварительной информации, враг атаковал тремя БпЛА типа Shahed. Попадание было перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.