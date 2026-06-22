logo_ukra

BTC/USD

64056

ETH/USD

1744.9

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Тікайте та ховайтеся": по всій Московській області оголосили ракетну небезпеку
commentss НОВИНИ Всі новини

"Тікайте та ховайтеся": по всій Московській області оголосили ракетну небезпеку

У Московській області оголосили ракетну небезпеку. Росіян закликали перейти в укриття, також можливі перебої мобільного інтернету.

22 червня 2026, 13:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Московській області 22 червня оголосили ракетну небезпеку. Жителів регіону закликали не виходити з будинків, триматися подалі від вікон і, за можливості, перейти до укриттів. Одночасно влада попередила про можливі перебої в роботі мобільного інтернету.

"Тікайте та ховайтеся": по всій Московській області оголосили ракетну небезпеку

Ракетна небезпека в Московській області

Повідомлення про ракетну небезпеку у Москві та Московській області з’явилося близько 13:00 в офіційному застосунку екстрених сповіщень "112 МО". У тексті тривоги зазначалося, що небезпека поширюється на всю територію Московської області.

"Ракетну небезпеку оголошено на території Московської області. Залишайтеся вдома і не підходьте до вікон або пройдіть до укриття. Якщо Ви знаходитесь на вулиці або в автотранспорті, сховайтеся в будівлі, підземному переході або паркінгу. Можливо перебої мобільного інтернету", — говорить оповіщення.

Російські ЗМІ також повідомили, що протягом години схожі попередження пролунали щонайменше у 12 регіонах країни. Офіційних деталей про причини масштабного оголошення ракетної небезпеки на момент публікації не наводили.

”Тікайте та ховайтеся”: по всій Московській області оголосили ракетну небезпеку - фото 2

Ракетна небезпека в Московській області

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що за добу російська протиповітряна оборона нібито збила 84 українські безпілотники, які прямували в напрямку столиці РФ. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про задимлення під Москвою та розбиті пороми. Генштаб підтвердив удар по космічному центру РФ у Московській області.

Також "Коментарі" писали, що у ніч проти 18 червня Москва зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників від початку повномасштабної війни проти України. Дрони атакували російську столицю, зокрема Москвоський НПЗ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини