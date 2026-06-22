"Тікайте та ховайтеся": по всій Московській області оголосили ракетну небезпеку

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Slava Kot
У Московській області 22 червня оголосили ракетну небезпеку. Жителів регіону закликали не виходити з будинків, триматися подалі від вікон і, за можливості, перейти до укриттів. Одночасно влада попередила про можливі перебої в роботі мобільного інтернету.
Ракетна небезпека в Московській області
Повідомлення про ракетну небезпеку у Москві та Московській області з’явилося близько 13:00 в офіційному застосунку екстрених сповіщень "112 МО". У тексті тривоги зазначалося, що небезпека поширюється на всю територію Московської області.
Російські ЗМІ також повідомили, що протягом години схожі попередження пролунали щонайменше у 12 регіонах країни. Офіційних деталей про причини масштабного оголошення ракетної небезпеки на момент публікації не наводили.
Ракетна небезпека в Московській області
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що за добу російська протиповітряна оборона нібито збила 84 українські безпілотники, які прямували в напрямку столиці РФ.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про задимлення під Москвою та розбиті пороми. Генштаб підтвердив удар по космічному центру РФ у Московській області.
Також "Коментарі" писали, що у ніч проти 18 червня Москва зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників від початку повномасштабної війни проти України. Дрони атакували російську столицю, зокрема Москвоський НПЗ.