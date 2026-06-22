"Тікайте та ховайтеся": по всій Московській області оголосили ракетну небезпеку

У Московській області 22 червня оголосили ракетну небезпеку. Жителів регіону закликали не виходити з будинків, триматися подалі від вікон і, за можливості, перейти до укриттів. Одночасно влада попередила про можливі перебої в роботі мобільного інтернету.

Ракетна небезпека в Московській області

Повідомлення про ракетну небезпеку у Москві та Московській області з’явилося близько 13:00 в офіційному застосунку екстрених сповіщень "112 МО". У тексті тривоги зазначалося, що небезпека поширюється на всю територію Московської області.

"Ракетну небезпеку оголошено на території Московської області. Залишайтеся вдома і не підходьте до вікон або пройдіть до укриття. Якщо Ви знаходитесь на вулиці або в автотранспорті, сховайтеся в будівлі, підземному переході або паркінгу. Можливо перебої мобільного інтернету", — говорить оповіщення.

Російські ЗМІ також повідомили, що протягом години схожі попередження пролунали щонайменше у 12 регіонах країни. Офіційних деталей про причини масштабного оголошення ракетної небезпеки на момент публікації не наводили.

Ракетна небезпека в Московській області

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що за добу російська протиповітряна оборона нібито збила 84 українські безпілотники, які прямували в напрямку столиці РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про задимлення під Москвою та розбиті пороми. Генштаб підтвердив удар по космічному центру РФ у Московській області.

Також "Коментарі" писали, що у ніч проти 18 червня Москва зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників від початку повномасштабної війни проти України. Дрони атакували російську столицю, зокрема Москвоський НПЗ.