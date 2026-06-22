Задимлення під Москвою та розбиті пороми: Генштаб підтвердив удар по космічному центру РФ

Сили оборони України 21 червня та в ніч проти 22 червня завдали ударів по низці військових і логістичних об’єктів Росії та окупаційних військ. Серед цілей опинився центр космічного зв’язку "Дубна" у Московській області, полігон підготовки операторів безпілотників, командні пункти та об’єкти забезпечення армії РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

За даними військових, після удару по центру космічного зв’язку "Дубна" в Московській області зафіксували масштабне задимлення. У Генштабі зазначили, що інформацію про масштаби пошкоджень і втрати російської сторони ще уточнюють. Такі об’єкти можуть використовуватися для забезпечення зв’язку, координації військ і роботи супутникових систем.

Також українські підрозділи уразили полігон, де росіяни готували операторів БпЛА, в районі Дебальцевого на окупованій території Луганської області. Ударів зазнали й пункти управління безпілотниками поблизу Мирнограда та Перебудови на Донеччині.

Окремо Сили оборони повідомили про ураження командно-спостережних пунктів російських військ у районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області РФ та поблизу Покровська на Донеччині. Крім того, було атаковано автомобільний міст у районі Василівки Запорізької області, який окупаційна армія використовувала для перекидання особового складу, техніки та забезпечення.

Генштаб також підтвердив результати удару по інфраструктурі порту "Кавказ" у Краснодарському краї, якого було завдано 21 червня. За уточненими даними, були уражені два автомобільні пороми, які Росія використовувала для логістичного забезпечення окупаційних військ на південному напрямку.

У ЗСУ наголосили, що такі операції мають на меті системно знижувати можливості російської армії вести війну проти України та ускладнювати її військову логістику.

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