Задымление под Москвой и разбитые паромы: Генштаб подтвердил удар по космическому центру РФ

Силы обороны Украины 21 июня и в ночь на 22 июня нанесли удары по ряду военных и логистических объектов России и оккупационных войск. Среди целей оказался центр космической связи "Дубна" в Московской области, полигон подготовки операторов беспилотников, командные пункты и объекты обеспечения армии РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

По данным военных, после удара по центру космической связи "Дубна" в Московской области зафиксировали масштабное задымление. В Генштабе отметили, что информацию о масштабах повреждений и потерях российской стороны еще уточняют. Такие объекты могут использоваться для обеспечения связи, координации войск и работы спутниковых систем.

Также украинские подразделения поразили полигон, где россияне готовили операторов БПЛА, в районе Дебальцево на оккупированной территории Луганской области. Удары получили и пункты управления беспилотниками вблизи Мирнограда и Перестройки в Донецкой области.

Отдельно Силы обороны сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов российских войск в районе Ильок-Пеньковки Белгородской области РФ и вблизи Покровска Донецкой области. Кроме того, был атакован автомобильный мост в районе Васильевки Запорожской области, который оккупационная армия использовала для опрокидывания личного состава, техники и обеспечения.

Генштаб также подтвердил результаты удара по инфраструктуре порта "Кавказ" в Краснодарском крае, нанесенного 21 июня. По уточненным данным, были поражены два автомобильных парома, которые Россия использовала для логистического обеспечения оккупационных войск на южном направлении.

В ВСУ подчеркнули, что подобные операции имеют целью системно снижать возможности российской армии вести войну против Украины и усложнять ее военную логистику.

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