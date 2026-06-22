"Убегайте и прячьтесь": во всей Московской области объявили ракетную опасность

В Московской области 22 июня была объявлена ракетная опасность. Жителей региона призвали не выходить из домов, держаться подальше от окон и, по возможности, перейти к укрытиям. Одновременно власти предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Ракетная опасность в Московской области

Сообщение о ракетной опасности в Москве и Московской области появилось около 13:00 в официальном приложении экстренных извещений "112 МО". В тексте тревоги отмечалось, что опасность распространяется на всю территорию Московской области.

"Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите к укрытию. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, спрячьтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможно перебои мобильного интернета", — говорит уведомление.

Российские СМИ также сообщили, что в течение часа подобные предупреждения прозвучали, по меньшей мере, в 12 регионах страны. Официальные детали о причинах масштабного объявления ракетной опасности на момент публикации не приводили.

Ракетная опасность в Московской области

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за сутки российская противовоздушная оборона якобы сбила 84 украинских беспилотника, следовавших в направлении столицы РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о задымлении под Москвой и разбитых паромах. Генштаб подтвердил удар по космическому центру РФ в Московской области.

Также "Комментарии" писали, что в ночь на 18 июня Москва подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников с начала полномасштабной войны против Украины. Дроны атаковали российскую столицу, в том числе Москвоский НПЗ.