logo

BTC/USD

64056

ETH/USD

1744.9

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Убегайте и прячьтесь": во всей Московской области объявили ракетную опасность
commentss НОВОСТИ Все новости

"Убегайте и прячьтесь": во всей Московской области объявили ракетную опасность

В Московской области была объявлена ракетная опасность. Россияне призвали перейти в укрытие, также возможны перебои мобильного интернета.

22 июня 2026, 13:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Московской области 22 июня была объявлена ракетная опасность. Жителей региона призвали не выходить из домов, держаться подальше от окон и, по возможности, перейти к укрытиям. Одновременно власти предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

"Убегайте и прячьтесь": во всей Московской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность в Московской области

Сообщение о ракетной опасности в Москве и Московской области появилось около 13:00 в официальном приложении экстренных извещений "112 МО". В тексте тревоги отмечалось, что опасность распространяется на всю территорию Московской области.

"Ракетная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите к укрытию. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, спрячьтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможно перебои мобильного интернета", — говорит уведомление.

Российские СМИ также сообщили, что в течение часа подобные предупреждения прозвучали, по меньшей мере, в 12 регионах страны. Официальные детали о причинах масштабного объявления ракетной опасности на момент публикации не приводили.

”Убегайте и прячьтесь”: во всей Московской области объявили ракетную опасность - фото 2

Ракетная опасность в Московской области

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за сутки российская противовоздушная оборона якобы сбила 84 украинских беспилотника, следовавших в направлении столицы РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о задымлении под Москвой и разбитых паромах. Генштаб подтвердил удар по космическому центру РФ в Московской области.

Также "Комментарии" писали, что в ночь на 18 июня Москва подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников с начала полномасштабной войны против Украины. Дроны атаковали российскую столицу, в том числе Москвоский НПЗ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости