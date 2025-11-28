logo_ukra

BTC/USD

91539

ETH/USD

3052.21

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Тепер із фото: Міноборони оновлює дизайн та можливості застосунку Резерв+
commentss НОВИНИ Всі новини

Тепер із фото: Міноборони оновлює дизайн та можливості застосунку Резерв+

Міноборони заявило про оновлення застосунку Резерв+ та запрошує користувачів до тестування нового дизайну

28 листопада 2025, 11:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Міністерство оборони України оголосило про чергове оновлення застосунку Резерв+. Серед іншого, електронний військово-обліковий документ незабаром буде доповнений фотографією власника. 

Тепер із фото: Міноборони оновлює дизайн та можливості застосунку Резерв+

Застосунок Резерв+. Фото: з відкритих джерел

Це дозволить зробити ідентифікацію особи більш прозорою та пришвидшити процедури перевірки, повідомили у пресслужбі оборонного відомства. 

Окрім оновленого дизайну, Резерв+ отримає й додаткові можливості. 

"Міноборони запрошує громадян долучитись до тестування. Учасники зможуть першими перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв’язок, щоб зробити Резерв+ ще зручнішим", — йдеться у повідомленні.

Для участі охочим пропонують заповнити коротку форму, де, зокрема, слід вказати наявність чинного біометричного паспорта та статус військового обліку. Після заповнення форми, людина отримає лист-запрошення, далі потрібно буде оновити застосунок та подати запит на оновлення документа. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Міністерство оборони України запустило бета-тестування двох нових видів відстрочок від служби в армії у сервісі "Резерв+". Зокрема, отримати відстрочку онлайн зможуть батько чи мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також люди, які доглядають батька чи матір з інвалідністю.

Видання "Коментарі" також писало, що в Україні змінили порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. У Міністерстві оборони України пояснили, що продовжують цифровізувати процес, щоб зробити його максимально прозорим та зняти зайве навантаження з ТЦК та СП, щоб вони могли зосередитись на завданнях мобілізації.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://mod.gov.ua/news/u-dokumenti-v-rezerv-z-yavitsya-foto-vlasnika-vidkrito-testuvannya
Теги:

Новини

Всі новини