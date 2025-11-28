Тепер із фото: Міноборони оновлює дизайн та можливості застосунку Резерв+

Міністерство оборони України оголосило про чергове оновлення застосунку Резерв+. Серед іншого, електронний військово-обліковий документ незабаром буде доповнений фотографією власника.

Застосунок Резерв+. Фото: з відкритих джерел

Це дозволить зробити ідентифікацію особи більш прозорою та пришвидшити процедури перевірки, повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

Окрім оновленого дизайну, Резерв+ отримає й додаткові можливості.

"Міноборони запрошує громадян долучитись до тестування. Учасники зможуть першими перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв’язок, щоб зробити Резерв+ ще зручнішим", — йдеться у повідомленні.

Для участі охочим пропонують заповнити коротку форму, де, зокрема, слід вказати наявність чинного біометричного паспорта та статус військового обліку. Після заповнення форми, людина отримає лист-запрошення, далі потрібно буде оновити застосунок та подати запит на оновлення документа.

