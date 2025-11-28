logo

Теперь с фото: Минобороны обновляет дизайн и возможности приложения Резерв+
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь с фото: Минобороны обновляет дизайн и возможности приложения Резерв+

Минобороны заявило об обновлении приложения Резерв+ и приглашает пользователей к тестированию нового дизайна

28 ноября 2025, 11:45
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Министерство обороны Украины объявило об очередном обновлении приложения Резерв+. Среди прочего электронный военно-учетный документ вскоре будет дополнен фотографией владельца.

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

Это позволит сделать идентификацию лица более прозрачной и ускорить процедуры проверки, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Помимо обновленного дизайна, Резерв+ получит и дополнительные возможности.

"Минобороны приглашает граждан приобщиться к тестированию. Участники смогут первыми проверить новый вид документа и предоставить обратную связь, чтобы сделать Резерв+ еще более удобным", — говорится в сообщении.

Для участия желающим предлагают заполнить короткую форму, в которой, в частности, следует указать наличие действующего биометрического паспорта и статус военного учета. После заполнения формы человек получит письмо-приглашение, далее нужно будет обновить приложение и подать запрос на обновление документа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство обороны Украины запустило бета-тестирование двух новых видов отсрочок от службы в армии в сервисе "Резерв+". В частности, получить отсрочку онлайн смогут отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, а также люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.

Издание "Комментарии" также писало, что в Украине изменили порядок оформления и продления отсрочок от мобилизации. В Министерстве обороны Украины объяснили, что продолжают цифровизировать процесс, чтобы сделать его максимально прозрачным и снять излишнюю нагрузку с ТЦК и СП, чтобы они могли сосредоточиться на задачах мобилизации.



Источник: https://mod.gov.ua/news/u-dokumenti-v-rezerv-z-yavitsya-foto-vlasnika-vidkrito-testuvannya
