У "Резерв+" з'явилися два нові види відстрочки: хто може цим скористатися

Міністерство оборони України запускає бета-тестування двох нових видів відстрочок від служби в армії у сервісі "Резерв+". Як передає портал "Коментарі", про це повідомили у прес-службі Міноборони.

Відстрочка від мобілізації. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що отримати відстрочку онлайн зможуть батько чи мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також люди, які доглядають батька чи матір з інвалідністю.

Для отримання відстрочки цим категоріям потрібно подати відповідний запит до "Резерв+". Після цього система перевірить підстави у державних реєстрах. У разі підтвердження буде надано відстрочку.

У Міноборони додали, що процес перевірки підстав для отримання відстрочки зазвичай займає кілька годин. Більше того, не потрібні збір довідок чи візити до ТЦК та СП.

У відомстві нагадали, що вже зараз отримати відстрочку від мобілізації до "Резерв+" можуть: люди з інвалідністю; батьки трьох та більше дітей, народжених в одному шлюбі; батьки дітей із інвалідністю; подружжя захисників та захисниць з дитиною; чоловіки чи дружини людей з інвалідністю; люди з тимчасовою непридатністю; студенти, аспіранти; працівники установ вищої та профосвіти.

Читайте також на порталі "Коментарі" – в Україні змінили порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. У Міністерстві оборони України пояснили, що продовжують цифровізувати процес, щоб зробити його максимально прозорим та зняти зайве навантаження з ТЦК та СП, щоб вони могли зосередитись на завданнях мобілізації.

"Більшість відстрочок тепер можна оформити в Резерв або ж звернутися до ЦНАПів. Відповідні зміни до нормативно-правових актів вніс Уряд України за поданням Міністерства оборони", — пояснили в міністерстві.



