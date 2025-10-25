В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто может этим воспользоваться

Министерство обороны Украины запускает бета-тестирование двух новых видов отсрочек от службы в армии в сервисе "Резерв+". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отсрочка от мобилизации. Фото: из открытых источников

Отмечается, что получить отсрочку онлайн смогут отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, а также люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.

Для получения отсрочки этим категориям нужно подать соответствующий запрос в "Резерв+". После этого система проверит основания в государственных реестрах. В случае подтверждения будет предоставлена отсрочка.

В Минобороны добавили, что процесс проверки основания для получения отсрочки обычно занимает несколько часов. Более того, не требуются сбор справок или визиты в ТЦК и СП.

В ведомстве напомнили, что уже сейчас получить отсрочку от мобилизации в "Резерв+" могут: люди с инвалидностью; родители трех и более детей, рожденных в одном браке; родители детей с инвалидностью; супруги защитников и защитниц с ребенком; мужья или жены людей с инвалидностью; люди с временной непригодностью; студенты, аспиранты; работники учреждений высшего и профобразования.

В Украине изменили порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. В Министерстве обороны Украины объяснили, что продолжают цифровизировать процесс, чтобы сделать его максимально прозрачным и снять излишнюю нагрузку с ТЦК и СП, чтобы они могли сосредоточиться на задачах мобилизации.

"Большинство отсрочек теперь можно оформить в Резерв+ или же обратиться в ЦНАПы. Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты внесло Правительство Украины по представлению Министерства обороны", — пояснили в министерстве.



