Таке жахіття вперше за останні півроку: в ООН розповіли, що змінилося у війні в Україні

У порівняні з лютим місяцем 2026 року, у березні кількість постраждалих серед цивільного населення України збільшилася на 49%, 211 людей загинули, а 1 206 осіб отримали поранення. Це найвищий показник з липня 2025 року. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у звіті ООН.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

До слова, у липні 2025 року зафіксовано щонайменше 1 674 жертви серед цивільних осіб (286 загиблих та 1 388 поранених).

"Більшість смертей (61 загиблий та 448 поранених) спричинили російські атаки ракетами та дронами. Дронами малої дальності росіяни вбили 66 осіб і поранили ще 369 осіб", — йдеться у звіті.

За інформацією ООН, в перший квартал 2026 року в Україні загинули 556 осіб, а 2 731 особа отримала поранення. Ці показники на 20% перевищують дані за аналогічний період 2025 року.

Варто нагадати, вранці 11 квітня правоохоронці та рятувальники поновили інформацію щодо вечірніх ударів у п'ятницю по Сумах: 17 постраждалих, серед них – дитина. Крім того, пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, дитячий садок та близько 10 автомобілів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — кількість жертв серед цивільного населення України різко зросла у лютому, а рівень насильства продовжує стрімко збільшуватися. Про це заявила заступник генсека ООН Розмарі ДіКарло на засіданні Ради Безпеки ООН.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Організація Об’єднаних Націй оприлюднила тривожні дані щодо демографічного майбутнього України. За прогнозами ООН, до 2050 року частка молоді у структурі населення країни може впасти до рекордно низьких 6,6%, що зробить Україну однією з держав із найменшим відсотком молодих людей у світі.



