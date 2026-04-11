Такой ужас впервые за последние полгода: в ООН рассказали, что изменилось в войне в Украине

По сравнению с февралем 2026 года в марте количество пострадавших среди гражданского населения Украины увеличилось на 49%, 211 человек погибли, а 1 206 человек получили ранения. Это самый высокий показатель с июля 2025 года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете ООН.

К слову, в июле 2025 года зафиксировано по меньшей мере 1674 жертвы среди гражданских лиц (286 погибших и 1388 раненых).

"Большинство смертей (61 погибший и 448 раненых) повлекли российские атаки ракетами и дронами. Дронами малой дальности россияне убили 66 человек и ранили еще 369 человек", – говорится в отчете.

По информации ООН, в первый квартал 2026 года в Украине погибли 556 человек, а 2 731 человек получил ранения. Эти показатели на 20% превышают данные за аналогичный период 2025г.

Следует напомнить, утром 11 апреля правоохранители и спасатели обновили информацию о вечерних ударах в пятницу по Сумам: 17 пострадавших, среди них – ребенок. Кроме того, повреждены 11 многоквартирных домов, детский сад и около 10 автомобилей.

Читайте на портале "Комментарии" — количество жертв среди гражданского населения Украины резко возросло в феврале, а уровень насилия продолжает стремительно увеличиваться. Об этом заявила заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности ООН.

Также издание "Комментарии" сообщало – Организация Объединенных Наций обнародовала тревожные данные о демографическом будущем Украины. По прогнозам ООН, к 2050 году доля молодежи в структуре населения страны может упасть до рекордно низких 6,6%, что сделает Украину одним из государств с наименьшим процентом молодых людей в мире.



