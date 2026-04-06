ООН б’є на сполох: до якого року молоді в Україні може майже не залишитися

Організація Об’єднаних Націй оприлюднила тривожні дані щодо демографічного майбутнього України. За прогнозами ООН, до 2050 року частка молоді у структурі населення країни може впасти до рекордно низьких 6,6%, що зробить Україну однією з держав із найменшим відсотком молодих людей у світі.

Заступник директора з наукової роботи Інститут демографії та досліджень якості життя ім. Михайла Птухи НАН України Олександр Гладун пояснив, що прогнози ООН складаються раз на два роки, і останній був оприлюднений у 2024 році.

Він зауважив, що розрахунки ґрунтуються на низці гіпотез щодо народжуваності, смертності та міграції, які складно передбачити, особливо в умовах повномасштабної війни.

"Довгострокові прогнози слід сприймати не як вирок, а як сигнал: якщо гіпотези справдяться, можуть бути серйозні наслідки", — зазначив експерт.

Гладун додав, що ООН визначає молодь за власними критеріями, і вони можуть відрізнятися від національних стандартів. Тому реальна картина може змінюватися залежно від визначення вікових груп.

Експерти наголошують: низька частка молоді створює ризики для економічного розвитку, кадрового потенціалу та стійкості соціальних систем. Уряду радять розробляти політику стимулювання народжуваності, підтримки сімей та залучення молоді до розвитку країни, щоб уникнути демографічної кризи.

ООН закликає розглядати ці дані як попередження і планувати заходи для того, щоб сценарій із критично низькою часткою молоді не став реальністю.

у 2024 році в Україні було зареєстровано 495 090 смертей, що майже у 2,8 рази більше за кількість народжень — 176 679, згідно зі звітом Міністерства юстиції про реєстрацію актів цивільного стану, повідомляє "Інтерфакс-Україна" 31 січня.




