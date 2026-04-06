ООН бьет тревогу: до какого года молодежи в Украине может почти не остаться

Организация Объединенных Наций обнародовала тревожные данные о демографическом будущем Украины. По прогнозам ООН, к 2050 году доля молодежи в структуре населения страны может упасть до рекордно низких 6,6%, что сделает Украину одним из государств с наименьшим процентом молодых людей в мире.

Заместитель директора по научной работе Институт демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун объяснил, что прогнозы ООН составляются раз в два года, и последний был обнародован в 2024 году.

Он отметил, что расчеты основываются на ряде гипотез по поводу рождаемости, смертности и миграции, которые сложно предсказать, особенно в условиях полномасштабной войны.

"Долгосрочные прогнозы следует воспринимать не как приговор, а как сигнал: если гипотезы оправдаются, могут быть серьезные последствия", — отметил эксперт.

Гладун добавил, что ООН определяет молодежь по своим критериям, и они могут отличаться от национальных стандартов. Поэтому реальная картина может изменяться в зависимости от определения возрастных групп.

Эксперты отмечают, что низкая доля молодежи создает риски для экономического развития, кадрового потенциала и устойчивости социальных систем. Правительству советуют разрабатывать политику стимулирования рождаемости, поддержки семей и привлечения молодежи к развитию страны во избежание демографического кризиса.

ООН призывает рассматривать эти данные как предупреждение и планировать меры по тому, чтобы сценарий с критически низкой долей молодежи не стал реальностью.

в 2024 году в Украине было зарегистрировано 495 090 смертей, что почти в 2,8 раза больше количества рождений — 176 679, согласно отчету Министерства юстиции о регистрации актов гражданского состояния, сообщает "Интерфакс-Украина" 31 января.




