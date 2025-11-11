Як змусити Путіна до переговорів: озвучено план закінчення війни

Рубрики
Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для закінчення війни в Україні необхідно змінити розрахунки Володимира Путіна. За його словами, слід зробити так, щоб продовження війни стало занадто дорогою ціною для Кремля.
Єнс Столтенберг. Фото з відкритих джерел
Єнс Столтенберг в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив, що Путін не погоджується на дипломатичне врегулювання, бо досі переконаний, що може досягти більшого на полі бою.
На думку Столтенберга, російський диктатор вважає, що має військову перевагу, тому відкидає пропозиції про припинення вогню та зустріч з Володимиром Зеленським. Проте колишній очільник НАТО наголосив на можливості змінити ситуацію через посилення військової підтримки України.
Як пояснив Столтенберг, лише усвідомивши безвихідність на полі бою, Кремль буде готовий до переговорів щодо закінчення війні з умовами, які збережуть Україну як незалежну європейську державу.
