Як змусити Путіна до переговорів: озвучено план закінчення війни

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для закінчення війни в Україні необхідно змінити розрахунки Володимира Путіна. За його словами, слід зробити так, щоб продовження війни стало занадто дорогою ціною для Кремля.

Єнс Столтенберг. Фото з відкритих джерел

Єнс Столтенберг в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив, що Путін не погоджується на дипломатичне врегулювання, бо досі переконаний, що може досягти більшого на полі бою.

"Працюючи з Путіним, я зрозумів, що за умови створення правильних обставин можна укладати угоди. Тобто він має усвідомити, що здобутки за потенційним столом переговорів будуть найкращим рішенням", — сказав колишній генсек НАТО.

На думку Столтенберга, російський диктатор вважає, що має військову перевагу, тому відкидає пропозиції про припинення вогню та зустріч з Володимиром Зеленським. Проте колишній очільник НАТО наголосив на можливості змінити ситуацію через посилення військової підтримки України.

"Не думаю, що ми можемо змінити думку Путіна. Його мета – контролювати Україну. Але гадаю, нам під силу змінити розрахунки Путіна. І ми можемо зробити це, активізувавшись у наданні Україні більшої військової підтримки", — наголосив Столтенберг.

Як пояснив Столтенберг, лише усвідомивши безвихідність на полі бою, Кремль буде готовий до переговорів щодо закінчення війні з умовами, які збережуть Україну як незалежну європейську державу.

