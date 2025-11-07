Зеленський відреагував на слова Трампа про прогрес у мирних переговорах щодо закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо, на чому ґрунтується заява президента США Дональда Трампа про нібито "значний прогрес" у мирних переговорах щодо припинення війни між Україною та Росією.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача відреагував на слова Дональда Трампа щодо переговорів РФ та України.

"На мій погляд, це той фактор, що деякі речі ми не знаємо. Тут ми з вами в одному інформаційному просторі. Я думаю, що "рускіє" бояться цих кроків, санкцій і “Томагавків”. Коли вони побачили перші кроки щодо санкцій, вони зрозуміли, що може бути далі", — сказав Зеленський.

Президент також припустив, що Трамп міг отримати певні "сигнали з російського боку" про готовність до діалогу. За словами Зеленського, такі сигнали є типовою тактикою Кремля, а саме спробою виграти час і уникнути ухвалення складних для Москви рішень.

"Вони все це роблять тільки для того, щоб відтермінувати рішення президента Сполучених Штатів. Завжди. Вони так робили на початку каденції Трампа. Постійно щось обіцяли, показували нібито бажання закінчення війни, а потім крок за кроком демонстрували зворотне", — пояснив президент.

Зеленський також зауважив, що найближчим часом у США може закінчитися шатдаун. Після цього в Конгресі знову постане питання нових санкцій проти Росії та постачання Україні далекобійного озброєння.

Дональд Трамп під час вечері з лідерами країн Центральної Азії у Білому домі заявив про "значний прогрес" у питанні завершення війни, яку Росія веде проти України. Однак не надав жодних деталей.

