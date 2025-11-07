Зеленський відреагував на слова Трампа про прогрес у мирних переговорах щодо закінчення війни

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо, на чому ґрунтується заява президента США Дональда Трампа про нібито "значний прогрес" у мирних переговорах щодо припинення війни між Україною та Росією.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача відреагував на слова Дональда Трампа щодо переговорів РФ та України.
Президент також припустив, що Трамп міг отримати певні "сигнали з російського боку" про готовність до діалогу. За словами Зеленського, такі сигнали є типовою тактикою Кремля, а саме спробою виграти час і уникнути ухвалення складних для Москви рішень.
Зеленський також зауважив, що найближчим часом у США може закінчитися шатдаун. Після цього в Конгресі знову постане питання нових санкцій проти Росії та постачання Україні далекобійного озброєння.
Дональд Трамп під час вечері з лідерами країн Центральної Азії у Білому домі заявив про "значний прогрес" у питанні завершення війни, яку Росія веде проти України. Однак не надав жодних деталей.
