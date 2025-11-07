Зеленский отреагировал на слова Трампа о прогрессе в мирных переговорах об окончании войны

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно, на чем основывается заявление президента США Дональда Трампа о якобы "значительном прогрессе" в мирных переговорах по прекращению войны между Украиной и Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время брифинга по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего отреагировал на слова Дональда Трампа по поводу переговоров РФ и Украины.
Президент также предположил, что Трамп мог получить определенные "сигналы с российской стороны" о готовности к диалогу. По словам Зеленского, такие сигналы являются типичной тактикой Кремля, а именно попыткой выиграть время и избежать принятия сложных для Москвы решений.
Зеленский также отметил, что в ближайшее время в США может закончиться шатдаун. После этого в Конгрессе снова возникнет вопрос новых санкций против России и поставки Украине дальнобойного вооружения.
Дональд Трамп на ужине с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме заявил о "значительном прогрессе" в вопросе завершения войны, которую Россия ведет против Украины. Однако не предоставил никаких деталей.
