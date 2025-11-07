logo

Зеленский отреагировал на слова Трампа о прогрессе в мирных переговорах об окончании войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский отреагировал на слова Трампа о прогрессе в мирных переговорах об окончании войны

Владимир Зеленский заявил, что не знает, на чем основывается заявление Дональда Трампа о прогрессе в мирных переговорах между Украиной и Россией.

7 ноября 2025, 17:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно, на чем основывается заявление президента США Дональда Трампа о якобы "значительном прогрессе" в мирных переговорах по прекращению войны между Украиной и Россией.

Зеленский отреагировал на слова Трампа о прогрессе в мирных переговорах об окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время брифинга по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего отреагировал на слова Дональда Трампа по поводу переговоров РФ и Украины.

"На мой взгляд, это тот фактор, что некоторые вещи мы не знаем. Здесь мы с вами в одном информационном пространстве. Я думаю, что "русские" боятся этих шагов, санкций и "Томагавков". Когда они увидели первые шаги по санкциям, они поняли, что может быть дальше", — сказал Зеленский.

Президент также предположил, что Трамп мог получить определенные "сигналы с российской стороны" о готовности к диалогу. По словам Зеленского, такие сигналы являются типичной тактикой Кремля, а именно попыткой выиграть время и избежать принятия сложных для Москвы решений.

"Они все это делают только для того, чтобы отсрочить решение президента Соединенных Штатов. Всегда. Они так поступали в начале каденции Трампа. Постоянно что-то обещали, показывали якобы желание окончания войны, а затем шаг за шагом демонстрировали обратное", — объяснил президент.

Зеленский также отметил, что в ближайшее время в США может закончиться шатдаун. После этого в Конгрессе снова возникнет вопрос новых санкций против России и поставки Украине дальнобойного вооружения.

Дональд Трамп на ужине с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме заявил о "значительном прогрессе" в вопросе завершения войны, которую Россия ведет против Украины. Однако не предоставил никаких деталей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в команде Трампа объявили о прогрессе в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали причину паузы в переговорном процессе по прекращению войны в Украине.



