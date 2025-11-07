Зеленский отреагировал на слова Трампа о прогрессе в мирных переговорах об окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно, на чем основывается заявление президента США Дональда Трампа о якобы "значительном прогрессе" в мирных переговорах по прекращению войны между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время брифинга по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего отреагировал на слова Дональда Трампа по поводу переговоров РФ и Украины.

"На мой взгляд, это тот фактор, что некоторые вещи мы не знаем. Здесь мы с вами в одном информационном пространстве. Я думаю, что "русские" боятся этих шагов, санкций и "Томагавков". Когда они увидели первые шаги по санкциям, они поняли, что может быть дальше", — сказал Зеленский.

Президент также предположил, что Трамп мог получить определенные "сигналы с российской стороны" о готовности к диалогу. По словам Зеленского, такие сигналы являются типичной тактикой Кремля, а именно попыткой выиграть время и избежать принятия сложных для Москвы решений.

"Они все это делают только для того, чтобы отсрочить решение президента Соединенных Штатов. Всегда. Они так поступали в начале каденции Трампа. Постоянно что-то обещали, показывали якобы желание окончания войны, а затем шаг за шагом демонстрировали обратное", — объяснил президент.

Зеленский также отметил, что в ближайшее время в США может закончиться шатдаун. После этого в Конгрессе снова возникнет вопрос новых санкций против России и поставки Украине дальнобойного вооружения.

Дональд Трамп на ужине с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме заявил о "значительном прогрессе" в вопросе завершения войны, которую Россия ведет против Украины. Однако не предоставил никаких деталей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в команде Трампа объявили о прогрессе в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали причину паузы в переговорном процессе по прекращению войны в Украине.