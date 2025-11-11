Как заставить Путина к переговорам: озвучен план окончания войны

Рубрики
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для окончания войны в Украине необходимо изменить расчеты Владимира Путина. По его словам, следует сделать так, чтобы продление войны стало слишком дорогой ценой для Кремля.
Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода" заявил, что Путин не соглашается на дипломатическое урегулирование, потому что до сих пор убежден, что может добиться большего на поле боя.
По мнению Столтенберга, российский диктатор считает, что имеет военное преимущество, поэтому исключает предложения о прекращении огня и встрече с Владимиром Зеленским. Однако бывший глава НАТО отметил возможность изменить ситуацию из-за усиления военной поддержки Украины.
Как объяснил Столтенберг, лишь осознав безысходность на поле боя, Кремль будет готов к переговорам для окончания войны с условиями, которые сохранят Украину как независимое европейское государство.
