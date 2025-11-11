Как заставить Путина к переговорам: озвучен план окончания войны

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для окончания войны в Украине необходимо изменить расчеты Владимира Путина. По его словам, следует сделать так, чтобы продление войны стало слишком дорогой ценой для Кремля.

Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода" заявил, что Путин не соглашается на дипломатическое урегулирование, потому что до сих пор убежден, что может добиться большего на поле боя.

"Работая с Путиным, я понял, что при создании правильных обстоятельств можно заключать соглашения. То есть он должен осознать, что достижения за потенциальным столом переговоров будут лучшим решением", — сказал бывший генсек НАТО.

По мнению Столтенберга, российский диктатор считает, что имеет военное преимущество, поэтому исключает предложения о прекращении огня и встрече с Владимиром Зеленским. Однако бывший глава НАТО отметил возможность изменить ситуацию из-за усиления военной поддержки Украины.

"Не думаю, что мы можем изменить мнение Путина. Его цель – контролировать Украину. Но думаю, нам по силам изменить расчеты Путина. И мы можем сделать это, активизировавшись в предоставлении Украине большей военной поддержки", — подчеркнул Столтенберг.

Как объяснил Столтенберг, лишь осознав безысходность на поле боя, Кремль будет готов к переговорам для окончания войны с условиями, которые сохранят Украину как независимое европейское государство.

