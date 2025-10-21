Стало відомо, що сказав Трамп Зеленському на закритій зустрічі на тему українських територій

Під час переговорів у Білому домі президент США Дональд Трамп нібито сказав главі української держави Володимиру Зеленському, що його головним пріоритетом є припинення війни, і дав зрозуміти, що він не прив'язаний до жодного конкретного територіального результату. Питання втрати українських територій його не цікавить. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Більше того, зазначають журналісти, за словами двох американських чиновників, Трамп сказав Зеленському, що Україна не має розраховувати на швидке отримання Tomahawk.

Згодом Трамп визнав, що йому набагато складніше, ніж він очікував, подолати розбіжності між Зеленським та Путіним.

"Це виявилося неприємним, тому що ви маєте двох лідерів, які справді ненавидять один одного. Це насправді трохи ускладнює справу", — сказав Трамп журналістам у Білому домі.

За словами джерел видання, під час зустрічі із Зеленським президент США заявив, що повернення Донбасу Україні не є пріоритетом, зазначивши, що Росія вже контролює більшу частину території. Трамп сказав Зеленському, що він прагне швидко врегулювати конфлікт незалежно від долі регіону.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи справді Україну змушують віддати Донбас : чи це може зірвати переговори в Будапешті.

Також видання "Коментарі" повідомляло – незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп спростував інформацію у ЗМІ про те, що він під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським вимагав від того, щоб ЗСУ вийшли з Донбасу, не всі вірять у такі слова голови Білого дому. Так колишній посол США в Україні Стівен Пайфер припустив, що Трамп міг вимагати від Зеленського виходу з Донбасу і це найбільше розчарувало у цій зустрічі прагнення Трампа змусити Україну поступитися територією.



