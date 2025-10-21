Это разочаровало больше всего: чем давил Трамп на Зеленского во время встречи

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп опроверг информацию в СМИ о том, что он во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским требовал от того, чтобы ВСУ вышли из Донбасса, не все верят в такие слова главы Белого дома. Так бывший посол США в Украине Стивен Пайфер допустил, что Трамп мог требовать от Зеленского выхода из Донбасса и это больше всего разочаровало в этой встрече стремление Трампа заставить Украину уступить территорию.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Президент Зеленский и украинцы, видимо, очень разочарованы тем, что Белый дом, кажется, не понимает, почему они не готовы отдать весь Донбасс", — отметил дипломат.

По словам экс-посла, то, что происходит свидетельствует о том, что новая администрация США совсем не понимает того, что на самом деле происходит в Украине и чего добивается Путин.

"Меня также разочаровало, что, судя по всему, господин Уиткофф снова сказал: "Поскольку все в Донецкой области говорят по-русски, они хотят быть русскими", что, по моему мнению, абсолютно не соответствует действительности", — уверен дипломат.

Пайфер акцентировал, что удержание позиций на Донбассе является стратегической необходимостью. Отказ от этой территории означал бы сдачу оборонительных линий, которые уже три с половиной года сдерживают российскую армию.

Дипломат отметил, что он лично не понимает, почему Трамп и его команда не понимают, что на данный момент Украина просто не может этого сделать.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли Украину заставляют отдать Донбасс: может ли это сорвать переговоры в Будапеште.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский ответил, давит ли Трамп по Донбассу.



