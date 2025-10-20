Зеленский ответил, давит ли Трамп по Донбассу

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Кремль все еще стоит на тех позициях, что Киев должен вывести свои войска из Донецкой и Луганской областей. Но со стороны президента США Дональда Трампа нет никакого давления в этом вопросе. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с представителями масс-медиа заявил президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава украинского государства отметил, позиция Украины остается неизменной – агрессору ничего не подарят. Объяснял он это и Трампу и его спецпосланнику Стиву Уиткоффу.
Он также говорил Уиктоффу об обманчивом впечатлении, потому что россияне заявляли, что на Донбассе люди захотели в Россию на псевдореферендумах. Но есть нюанс.
Зеленский также рассказал, как пришлось осадить Уиткоффа относительно того, что Россия "занесла" украинские регионы в свою конституцию.
Читайте также на портале "Комментарии" — российскому диктатору Владимиру Путину нужны административные границы Донбасса, чтобы создать иллюзию победы. Но никто не может гарантировать, что через несколько лет он не решится на продолжение своей агрессии против Украины. Об этом во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.