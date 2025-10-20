Зеленский ответил, давит ли Трамп по Донбассу

Кремль все еще стоит на тех позициях, что Киев должен вывести свои войска из Донецкой и Луганской областей. Но со стороны президента США Дональда Трампа нет никакого давления в этом вопросе. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с представителями масс-медиа заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, позиция Украины остается неизменной – агрессору ничего не подарят. Объяснял он это и Трампу и его спецпосланнику Стиву Уиткоффу.

"Мы понимаем, что господин Уиткофф просто передает, что Россия имеет в виду. Это не означает, что это его мнение. По крайней мере он так это говорит", — сказал президент.

Он также говорил Уиктоффу об обманчивом впечатлении, потому что россияне заявляли, что на Донбассе люди захотели в Россию на псевдореферендумах. Но есть нюанс.

"Сначала была оккупация, а потом уже что-то происходило бесконтрольное и очевидно незаконное то, что назвали "референдумом". Причем я говорю, что эти сигналы "русских" настолько далеки от реальности, что между началом оккупации и так называемым "референдумом" прошло 10 лет", — пояснил президент.

Зеленский также рассказал, как пришлось осадить Уиткоффа относительно того, что Россия "занесла" украинские регионы в свою конституцию.

"Если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель", — резюмировал он.

