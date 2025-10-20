logo

BTC/USD

111143

ETH/USD

4046.65

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский ответил, давит ли Трамп по Донбассу
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский ответил, давит ли Трамп по Донбассу

Президент отрицает, что Трамп уговаривал его пойти на ультиматумы Путина

20 октября 2025, 10:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремль все еще стоит на тех позициях, что Киев должен вывести свои войска из Донецкой и Луганской областей. Но со стороны президента США Дональда Трампа нет никакого давления в этом вопросе. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с представителями масс-медиа заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский ответил, давит ли Трамп по Донбассу

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, позиция Украины остается неизменной – агрессору ничего не подарят. Объяснял он это и Трампу и его спецпосланнику Стиву Уиткоффу.

"Мы понимаем, что господин Уиткофф просто передает, что Россия имеет в виду. Это не означает, что это его мнение. По крайней мере он так это говорит", — сказал президент.

Он также говорил Уиктоффу об обманчивом впечатлении, потому что россияне заявляли, что на Донбассе люди захотели в Россию на псевдореферендумах. Но есть нюанс.

"Сначала была оккупация, а потом уже что-то происходило бесконтрольное и очевидно незаконное то, что назвали "референдумом". Причем я говорю, что эти сигналы "русских" настолько далеки от реальности, что между началом оккупации и так называемым "референдумом" прошло 10 лет", — пояснил президент.

Зеленский также рассказал, как пришлось осадить Уиткоффа относительно того, что Россия "занесла" украинские регионы в свою конституцию.

"Если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель", — резюмировал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — российскому диктатору Владимиру Путину нужны административные границы Донбасса, чтобы создать иллюзию победы. Но никто не может гарантировать, что через несколько лет он не решится на продолжение своей агрессии против Украины. Об этом во время общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости