Зеленський відповів, чи тисне Трамп щодо Донбасу

Кравцев Сергей
Кремль все ще стоїть на тих позиціях, що Київ має вивести свої війська із Донецької та Луганської областей. Але з боку президента США Дональда Трампа немає жодного тиску щодо цього питання. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час спілкування з представниками мас-медіа заявив президент Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Глава української держави зазначив, що позиція України залишається незмінною – агресорові нічого не подарують. Пояснював він це і Трампу та його спецпосланцю Стіву Уіткоффу.
Він також говорив Віктоффу про оманливе враження, бо росіяни заявляли, що на Донбасі люди захотіли до Росії на псевдореферендумах. Але є нюанс.
Зеленський також розповів, як довелося осадити Віткоффа щодо того, що Росія "занесла" українські регіони до своєї конституції.
