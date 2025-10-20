Зеленський відповів, чи тисне Трамп щодо Донбасу

Кремль все ще стоїть на тих позиціях, що Київ має вивести свої війська із Донецької та Луганської областей. Але з боку президента США Дональда Трампа немає жодного тиску щодо цього питання. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час спілкування з представниками мас-медіа заявив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава української держави зазначив, що позиція України залишається незмінною – агресорові нічого не подарують. Пояснював він це і Трампу та його спецпосланцю Стіву Уіткоффу.

"Ми розуміємо, що пан Віткофф просто передає, що Росія має на увазі. Це не означає, що це його думка. Принаймні він так це говорить", — сказав президент.

Він також говорив Віктоффу про оманливе враження, бо росіяни заявляли, що на Донбасі люди захотіли до Росії на псевдореферендумах. Але є нюанс.

"Спочатку була окупація, а потім уже щось відбувалося безконтрольне і очевидно незаконне те, що назвали "референдумом". Причому я кажу, що ці сигнали "росіян" настільки далекі від реальності, що між початком окупації і так званим "референдумом" минуло 10 років", — сказав він.

Зеленський також розповів, як довелося осадити Віткоффа щодо того, що Росія "занесла" українські регіони до своєї конституції.

"Якщо завтра Путін ще щось вноситиме, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу до Конституції України, наприклад, дві області РФ, вони виходитимуть з цих територій? Це непрацююча модель", — резюмував він.

