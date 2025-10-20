Действительно ли Украину заставляют отдать Донбасс: может ли это сорвать переговоры в Будапеште

Рубрики
Кравцев Сергей
После контакта на Аляске вероятность встречи Путина и Трампа в Будапеште кажется достаточно реалистичной. Однако она должна не просто состояться, а быть эффективной и дать результаты, потому что встреча ради встречи не нужна ни одной из сторон. Такое мнение высказала политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Что же касается того, можем ли мы говорить, что речь будет идти об определенных территориальных уступках и так, как это требует Кремль и Путин, что, например, будет поднят вопрос размена Донбасса на уход российской армии из Херсонщины, Запорожья, Харьковской области и т.д. запланировано и не может быть реализовано.
При этом эксперт соглашается, что крайне тяжело идут эти переговоры.
