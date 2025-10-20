logo

Действительно ли Украину заставляют отдать Донбасс: может ли это сорвать переговоры в Будапеште
НОВОСТИ

Действительно ли Украину заставляют отдать Донбасс: может ли это сорвать переговоры в Будапеште

Пока об измене говорить преждевременно, Украина не будет идти против своей Конституции

20 октября 2025, 14:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После контакта на Аляске вероятность встречи Путина и Трампа в Будапеште кажется достаточно реалистичной. Однако она должна не просто состояться, а быть эффективной и дать результаты, потому что встреча ради встречи не нужна ни одной из сторон. Такое мнение высказала политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова.

Действительно ли Украину заставляют отдать Донбасс: может ли это сорвать переговоры в Будапеште

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Что же касается того, можем ли мы говорить, что речь будет идти об определенных территориальных уступках и так, как это требует Кремль и Путин, что, например, будет поднят вопрос размена Донбасса на уход российской армии из Херсонщины, Запорожья, Харьковской области и т.д. запланировано и не может быть реализовано.

"Мы двигаемся согласно нашему законодательству, нашей Конституции и нашей территориальной целостности. Дональд Трамп тоже сделал опровержение той информации, которая появилась в "Financial times", заявив, что никакого принуждения по сдаче Донбасса нет с его стороны", – отметила Александра Решмедилова.

При этом эксперт соглашается, что крайне тяжело идут эти переговоры.

"Также следует отметить, что Украина назначила консультации с нашими партнерами. И должна пройти встреча "коалиции желающих" для того, чтобы наши переговорные позиции были едиными и консолидированными. И выглядели максимально общими, единственными и под единственным знаменателем. Поэтому ясность появится уже в ближайшее время и станет ясно, будут ли следующие круги переговоров. Пока же измену точно разгонять не следует", – констатировала эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — в Кремле заявили, что последовательность позиции Москвы относительно мирного плана президента США Дональда Трампа о приостановлении войск РФ и Украины на нынешней линии столкновения для начала переговоров остается неизменной. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.




