logo_ukra

BTC/USD

111002

ETH/USD

4035.64

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кремль відреагував на пропозицію Трампа зупинення військ на лінії зіткнення
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль відреагував на пропозицію Трампа зупинення військ на лінії зіткнення

Дмитро Пєсков зазначив, що позиція РФ щодо зупинки військ на лінії зіткнення не змінюється

20 жовтня 2025, 13:43 comments1458
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Кремлі заявили, що послідовність позиції Москви щодо мирного плану президента США Дональда Трампа про зупинення військ РФ та України на нинішній лінії зіткнення для початку переговорів залишається незмінною. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ зробив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Кремль відреагував на пропозицію Трампа зупинення військ на лінії зіткнення

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Ця тема неодноразово порушувалася, піднімалася з різними нюансами в ході контактів російсько-американських, і російська сторона щоразу давала відповідь і відповідь ця добре відома: послідовність позиції РФ не змінюється", — сказав Дмитро Пєсков.

Зазначимо, у ході цього ж спілкування з представниками ЗМІ Дмитро Пєсков зазначив, що перед зустріччю Володимира Путіна та Дональда Трампа належить зробити багато "домашньої роботи".

Головний рупор Кремля додав, що поки підготовку чергового саміту Росія-США в повному обсязі не розпочато, відповідна повномасштабна робота розпочнеться лише зараз. При цьому Дмитро Пєсков уже традиційно звинуватив Україну у зміні позицій, що, на думку Москви. Не сприяє процесу мирного врегулювання. Нібито позиція РФ та російського диктатора послідовна та добре відома.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Білому домі заявили, що Київ та Москва мають визнати реалії на місцях, оскільки війна триває довго, багато людей загинули, а терпіння США "вичерпується". Таку заяву в інтерв'ю Fox News зробила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Зокрема, спікер зазначила, що після візиту на Близький Схід, президент США Дональд Трамп три години розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним, а наступного дня стільки ж спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Також Керолайн Лівітт пояснила різкий заклик США зупинити війну на нинішній лінії фронту.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини