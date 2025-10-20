У Кремлі заявили, що послідовність позиції Москви щодо мирного плану президента США Дональда Трампа про зупинення військ РФ та України на нинішній лінії зіткнення для початку переговорів залишається незмінною. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ зробив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Ця тема неодноразово порушувалася, піднімалася з різними нюансами в ході контактів російсько-американських, і російська сторона щоразу давала відповідь і відповідь ця добре відома: послідовність позиції РФ не змінюється", — сказав Дмитро Пєсков.

Зазначимо, у ході цього ж спілкування з представниками ЗМІ Дмитро Пєсков зазначив, що перед зустріччю Володимира Путіна та Дональда Трампа належить зробити багато "домашньої роботи".

Головний рупор Кремля додав, що поки підготовку чергового саміту Росія-США в повному обсязі не розпочато, відповідна повномасштабна робота розпочнеться лише зараз. При цьому Дмитро Пєсков уже традиційно звинуватив Україну у зміні позицій, що, на думку Москви. Не сприяє процесу мирного врегулювання. Нібито позиція РФ та російського диктатора послідовна та добре відома.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Білому домі заявили, що Київ та Москва мають визнати реалії на місцях, оскільки війна триває довго, багато людей загинули, а терпіння США "вичерпується". Таку заяву в інтерв'ю Fox News зробила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Зокрема, спікер зазначила, що після візиту на Близький Схід, президент США Дональд Трамп три години розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним, а наступного дня стільки ж спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Також Керолайн Лівітт пояснила різкий заклик США зупинити війну на нинішній лінії фронту.



