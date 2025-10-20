logo

Кремль отреагировал на предложение Трампа остановки войск на линии соприкосновения

Дмитрий Песков отметил, что позиция РФ насчет остановки войск на линии соприкосновения не меняется

Кравцев Сергей

В Кремле заявили, что последовательность позиции Москвы по мирному плану президента США Дональда Трампа об остановке войск РФ и Украины на нынешней линии соприкосновения для начала переговоров остается неизменной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Кремль отреагировал на предложение Трампа остановки войск на линии соприкосновения

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Эта тема неоднократно поднималась, поднималась с разными нюансами в ходе контактов российско-американских, и российская сторона каждый раз давала ответ и ответ этот хорошо известен: последовательность позиции РФ не меняется", — сказал Дмитрий Песков.

Отметим, в ходе этого же общения с представителями СМИ Дмитрий Песков отметил, что перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа предстоит проделать много "домашней работы".

Главный рупор Кремля добавил, что пока подготовка очередного саммита Россия-США в полном объеме не начата, соответствующая полномасштабная работа начнется только сейчас. При этом Дмитрий Песков уже традиционно обвинил Украину в смене позиций, что, по мнению Москвы. Не способствует процессу мирного урегулирования. Якобы позиция РФ и российского диктатора последовательна и хорошо известна.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме заявили, что Киев и Москва должны признать реалии на местах, поскольку война длится долго, много людей погибли, а терпение США "исчерпывается". Такое заявление в интервью для Fox News сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

В частности, спикер отметила, что после визита на Ближний Восток, президент США Дональд Трамп три часа говорил с российским диктатором Владимир Путиным, а на следующий день столько же общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Кэролайн Ливитт объяснила резкий призыв США остановить войну по нынешней линии фронта. 




