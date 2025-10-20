Чи справді Україну змушують віддати Донбас: може це зірвати переговори у Будапешті

Рубрики
Після контакту на Алясці ймовірність зустрічі Путіна і Трампа у Будапешті видається достатньо реалістичною. Проте вона має не просто відбутися, а бути ефективною і дати результати, тому що зустріч заради зустрічі не потрібна жодній зі сторін. Таку думку висловила політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова.
Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел
Що ж до того, чи можемо ми говорити, що мова буде йти про певні територіальні поступки і так, як це вимагає Кремль і Путін, що, наприклад, буде піднято питання розміну Донбасу на відхід російської армії з Херсонщини, Запоріжжя, Харківської області тощо, то політолог говорить, що наразі президент Володимир Зеленський чітко зазначив, що ніяких територіальних поступок з боку України в бік РФ не заплановано і не може бути реалізовано.
При цьому експерт погоджується, що вкрай важко йдуть ці перемовини.
