Чи справді Україну змушують віддати Донбас: може це зірвати переговори у Будапешті

Після контакту на Алясці ймовірність зустрічі Путіна і Трампа у Будапешті видається достатньо реалістичною. Проте вона має не просто відбутися, а бути ефективною і дати результати, тому що зустріч заради зустрічі не потрібна жодній зі сторін. Таку думку висловила політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Що ж до того, чи можемо ми говорити, що мова буде йти про певні територіальні поступки і так, як це вимагає Кремль і Путін, що, наприклад, буде піднято питання розміну Донбасу на відхід російської армії з Херсонщини, Запоріжжя, Харківської області тощо, то політолог говорить, що наразі президент Володимир Зеленський чітко зазначив, що ніяких територіальних поступок з боку України в бік РФ не заплановано і не може бути реалізовано.

"Ми рухаємося згідно нашого законодавства, нашої Конституції і нашої територіальної цілісності. Дональд Трамп теж зробив спростування тієї інформації, яка з'явилася в "Financial times", заявивши, що ніякого примусу щодо здачі Донбасу немає з його сторони", – зазначила Олександра Решмеділова.

При цьому експерт погоджується, що вкрай важко йдуть ці перемовини.

"Також треба відзначити, що Україна назначила консультації з нашими партнерами. І має відбутися зустріч "коаліції охочих" для того, щоб наші переговорні позиції були єдині і консолідовані. І виглядали максимально спільними, єдиними і під єдиним знаменником. Тому ясність з'явиться вже найближчим часом і стане зрозумілим, чи будуть наступні кола перемовин. Наразі ж зраду точно розганяти не слід", – констатувала експерт.

