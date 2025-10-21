Це розчарувало найбільше: чим тиснув Трамп на Зеленського під час зустрічі

Незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп спростував інформацію у ЗМІ про те, що він під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським вимагав від того, щоб ЗСУ вийшли з Донбасу, не всі вірять у такі слова голови Білого дому. Так колишній посол США в Україні Стівен Пайфер припустив, що Трамп міг вимагати від Зеленського виходу з Донбасу і це найбільше розчарувало у цій зустрічі прагнення Трампа змусити Україну поступитися територією.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Президент Зеленський та українці, мабуть, дуже розчаровані тим, що Білий дім, здається, не розуміє, чому вони не готові віддати весь Донбас", — наголосив дипломат.

За словами екс-посла, те, що відбувається, свідчить про те, що нова адміністрація США зовсім не розуміє того, що насправді відбувається в Україні і чого домагається Путін.

"Мене також розчарувало, що, зважаючи на все, пан Уіткофф знову сказав: "Оскільки всі на Донеччині говорять російською, вони хочуть бути російськими", що, на мою думку, абсолютно не відповідає дійсності", — упевнений дипломат.

Пайфер наголосив, що утримання позицій на Донбасі є стратегічною необхідністю. Відмова від цієї території означала б здачу оборонних ліній, які вже три з половиною роки стримують російську армію.

Дипломат зазначив, що він особисто не розуміє, чому Трамп та його команда не розуміють, що зараз Україна просто не може цього зробити.

