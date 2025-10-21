logo_ukra

BTC/USD

107754

ETH/USD

3863.08

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Це розчарувало найбільше: чим тиснув Трамп на Зеленського під час зустрічі
commentss НОВИНИ Всі новини

Це розчарувало найбільше: чим тиснув Трамп на Зеленського під час зустрічі

Колишній посол Стівен Пайфер бачить мало перспектив для значної підтримки з боку Білого дому, особливо щодо тиску на РФ

21 жовтня 2025, 13:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп спростував інформацію у ЗМІ про те, що він під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським вимагав від того, щоб ЗСУ вийшли з Донбасу, не всі вірять у такі слова голови Білого дому. Так колишній посол США в Україні Стівен Пайфер припустив, що Трамп міг вимагати від Зеленського виходу з Донбасу і це найбільше розчарувало у цій зустрічі прагнення Трампа змусити Україну поступитися територією.

Це розчарувало найбільше: чим тиснув Трамп на Зеленського під час зустрічі

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Президент Зеленський та українці, мабуть, дуже розчаровані тим, що Білий дім, здається, не розуміє, чому вони не готові віддати весь Донбас", — наголосив дипломат.

За словами екс-посла, те, що відбувається, свідчить про те, що нова адміністрація США зовсім не розуміє того, що насправді відбувається в Україні і чого домагається Путін.

"Мене також розчарувало, що, зважаючи на все, пан Уіткофф знову сказав: "Оскільки всі на Донеччині говорять російською, вони хочуть бути російськими", що, на мою думку, абсолютно не відповідає дійсності", — упевнений дипломат.

Пайфер наголосив, що утримання позицій на Донбасі є стратегічною необхідністю. Відмова від цієї території означала б здачу оборонних ліній, які вже три з половиною роки стримують російську армію.

Дипломат зазначив, що він особисто не розуміє, чому Трамп та його команда не розуміють, що зараз Україна просто не може цього зробити.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи справді Україну змушують віддати Донбас: чи це може зірвати переговори в Будапешті.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський відповів, чи давить Трамп Донбасом.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини