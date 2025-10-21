Стало известно, что сказал Трамп Зеленскому на закрытой встреч по теме украинских территорий

Во время переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп якобы сказал главе украинского государства Владимиру Зеленскому, что его главным приоритетом является прекращение войны, и дал понять, что он не привязан ни к одному конкретному территориальному результату. Вопрос потери украинских территорий его не интересует. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Более того, отмечают журналисты, по словам двух американских чиновников, Трамп сказал Зеленскому, что Украина не должна рассчитывать на быстрое получение Tomahawk.

Впоследствии Трамп признал, что ему гораздо сложнее, чем он ожидал, преодолеть разногласия между Зеленским и Путиным.

"Это оказалось неприятным, потому что вы имеете двух лидеров, которые действительно ненавидят друг друга. Это на самом деле немного усложняет дело", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По словам источников издания, во время встречи с Зеленским президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует большую часть территории. Трамп сказал Зеленскому, что он стремится быстро урегулировать конфликт, независимо от судьбы региона.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли Украину заставляют отдать Донбасс: может ли это сорвать переговоры в Будапеште.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что президент США Дональд Трамп опроверг информацию в СМИ о том, что он во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским требовал от того, чтобы ВСУ вышли из Донбасса, не все верят в такие слова главы Белого дома. Так бывший посол США в Украине Стивен Пайфер допустил, что Трамп мог требовать от Зеленского выхода из Донбасса и это больше всего разочаровало в этой встрече стремление Трампа заставить Украину уступить территорию.



