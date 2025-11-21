Стало відомо, коли Зеленський обговорить із Трампом мирний план

Глава української держави Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп наступного тижня проведуть обговорення американського мирного плану із 28 пунктів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Sky News".

Джерела в Європейському Союзі повідомили, що Зеленський і Трамп вирішили провести обговорення плану наступного тижня. Але перед цим Зеленський проведе консультації з цього питання з європейськими лідерами – насамперед Великобританії, Франції, Італії та Німеччини.

Видання додає, що під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 20 листопада план США різко розкритикували, особливо з боку представників Польщі, Італії, Франції, Литви та Німеччини.

Дипломат зазначила, що з початку року Україна виступає за пропозиції, спрямовані на припинення війни, і залишається відкритою до співпраці зі США, Європою та партнерами з усього світу. Дипломат підкреслила, що прагнення світу було позицією України з перших днів повномасштабного вторгнення, натомість кожна російська ракета є свідченням того, що Москва обирає ескалацію, а не діалог.

