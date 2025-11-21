logo_ukra

Стало відомо, коли Зеленський обговорить із Трампом мирний план
НОВИНИ

Стало відомо, коли Зеленський обговорить із Трампом мирний план

Sky News пише про те, що перш ніж обговорити мирний план з Трампом, Зеленський проведе детальні консультації з європейськими лідерами

21 листопада 2025, 13:48
Автор:
Кравцев Сергей

Глава української держави Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп наступного тижня проведуть обговорення американського мирного плану із 28 пунктів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Sky News".

Стало відомо, коли Зеленський обговорить із Трампом мирний план

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Джерела в Європейському Союзі повідомили, що Зеленський і Трамп вирішили провести обговорення плану наступного тижня. Але перед цим Зеленський проведе консультації з цього питання з європейськими лідерами – насамперед Великобританії, Франції, Італії та Німеччини.

Видання додає, що під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 20 листопада план США різко розкритикували, особливо з боку представників Польщі, Італії, Франції, Литви та Німеччини.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна готова до конструктивної роботи над мирним планом, проект якого отримала від американської сторони, проте окреслила чіткі та непорушні "червоні лінії" щодо територіальної цілісності та суверенітету держави. Як передає портал "Коментарі", про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявила заступник постійного представника України при ООН Христина Гайовишин.

Дипломат зазначила, що з початку року Україна виступає за пропозиції, спрямовані на припинення війни, і залишається відкритою до співпраці зі США, Європою та партнерами з усього світу. Дипломат підкреслила, що прагнення світу було позицією України з перших днів повномасштабного вторгнення, натомість кожна російська ракета є свідченням того, що Москва обирає ескалацію, а не діалог.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Європа та Україна тепер не можуть відкинути мирний план Трампа: у чому причина.




Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-trumps-peace-plan-revealed-in-full-but-zelenskyy-says-his-team-must-check-its-genuine-12541713?postid=10566089#liveblog-body
