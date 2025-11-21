logo

Стало известно, когда Зеленский обсудит с Трампом мирный план
Стало известно, когда Зеленский обсудит с Трампом мирный план

Sky News пишет о ом, что прежде, чем обсудить мирный план с Трампом, Зеленский проведет детальные консультации с европейскими лидерами

21 ноября 2025, 13:48
Автор:
Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на следующей неделе проведут обсуждение американского мирного плана из 28 пунктов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sky News".

Стало известно, когда Зеленский обсудит с Трампом мирный план

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Источники в Европейском Союзе сообщили изданию, что Зеленский и Трамп решили провести обсуждение плана на следующей неделе. Но перед этим Зеленский проведет консультации по этому вопросу с европейскими лидерами — прежде всего Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Издание добавляет, что во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 20 ноября план США резко раскритиковали, особенно со стороны представителей Польши, Италии, Франции, Литвы и Германии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готова к конструктивной работе над мирным планом, проект которого получила от американской стороны, однако очертила четкие и незыблемые "красные линии", касающиеся территориальной целостности и суверенитета государства. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Христина Гайовишин.

Дипломат отметила, что с начала года Украина выступает за предложения, направленные на прекращение войны, и остается открытой к сотрудничеству с США, Европой и партнерами со всего мира. Дипломат подчеркнула, что стремление к миру было позицией Украины с первых дней полномасштабного вторжения, зато каждая российская ракета является свидетельством того, что Москва выбирает эскалацию, а не диалог.

Также издание "Комментарии" сообщало – Европа и Украина теперь не могут отвергнуть мирный план Трампа: в чем причина.




