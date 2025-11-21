Украина озвучила в ООН свои "красные линии", за которые не переступит на переговорах

Рубрики
Кравцев Сергей
Украина готова к конструктивной работе над мирным планом, проект которого получила от американской стороны, однако очертила четкие и незыблемые "красные линии", касающиеся территориальной целостности и суверенитета государства. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Христина Гайовишин.
Кристина Гайовишин. Фото: из открытых источников
Дипломат отметила, что с начала года Украина выступает за предложения, направленные на прекращение войны, и остается открытой к сотрудничеству с США, Европой и партнерами со всего мира. Дипломат подчеркнула, что стремление к миру было позицией Украины с первых дней полномасштабного вторжения, зато каждая российская ракета является свидетельством того, что Москва выбирает эскалацию, а не диалог.
В то же время представитель Украины четко очертила основные "красные линии".
Она продолжила, Киев также не будет терпеть никаких посягательств на суверенитет Украины, включая суверенное право украинцев выбирать союзы, к которым хотим присоединиться. В любом настоящем мирном процессе должен быть соблюден фундаментальный принцип: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы.
Также Украина не будет вознаграждать стремление к геноциду, лежащее в основе российской агрессии, подрывая украинскую идентичность, в частности украинский язык.
Кроме того, заместитель постпреда подчеркнула, что для мира необходимо усилить поддержку Украины, как финансовую, так и военную.
