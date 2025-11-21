Украина озвучила в ООН свои "красные линии", за которые не переступит на переговорах

Украина готова к конструктивной работе над мирным планом, проект которого получила от американской стороны, однако очертила четкие и незыблемые "красные линии", касающиеся территориальной целостности и суверенитета государства. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Христина Гайовишин.

Дипломат отметила, что с начала года Украина выступает за предложения, направленные на прекращение войны, и остается открытой к сотрудничеству с США, Европой и партнерами со всего мира. Дипломат подчеркнула, что стремление к миру было позицией Украины с первых дней полномасштабного вторжения, зато каждая российская ракета является свидетельством того, что Москва выбирает эскалацию, а не диалог.

В то же время представитель Украины четко очертила основные "красные линии".

"По-перше, хоча Україна готова до конструктивних переговорів з метою припинення війни, зокрема на рівні лідерів, наші червоні лінії є чіткими та непорушними. Ми ніколи не визнаємо – ні офіційно, ні якимось іншим чином – тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України як російську. Наша земля не продається. Україна не погодиться ні на які обмеження свого права на самооборону чи чисельність та можливості наших Збройних сил", – отметила Христина Гайовишин.

Она продолжила, Киев также не будет терпеть никаких посягательств на суверенитет Украины, включая суверенное право украинцев выбирать союзы, к которым хотим присоединиться. В любом настоящем мирном процессе должен быть соблюден фундаментальный принцип: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы.

Также Украина не будет вознаграждать стремление к геноциду, лежащее в основе российской агрессии, подрывая украинскую идентичность, в частности украинский язык.

Кроме того, заместитель постпреда подчеркнула, что для мира необходимо усилить поддержку Украины, как финансовую, так и военную.

