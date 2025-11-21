Україна озвучила в ООН свої "червоні лінії", за які не переступить на переговорах

Україна готова до конструктивної роботи над мирним планом, проект якого отримала від американської сторони, проте окреслила чіткі та непорушні "червоні лінії", що стосуються територіальної цілісності та суверенітету держави. Як передає портал "Коментарі", про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявила заступник постійного представника України при ООН Христина Гайовишин.

Христина Гайовишин. Фото: з відкритих джерел

Дипломат зазначила, що з початку року Україна виступає за пропозиції, спрямовані на припинення війни, і залишається відкритою до співпраці зі США, Європою та партнерами з усього світу. Дипломат підкреслила, що прагнення світу було позицією України з перших днів повномасштабного вторгнення, натомість кожна російська ракета є свідченням того, що Москва обирає ескалацію, а не діалог.

Водночас, представник України чітко окреслила основні "червоні лінії".

"По-перше, хоча Україна готова до конструктивних переговорів з метою припинення війни, у тому числі на рівні лідерів, наші червоні лінії є чіткими й непорушними. Ми ніколи не визнаємо – ані офіційно, ані будь-яким іншим чином – тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України як російську. ", – зазначила Христина Гайовишин.

Вона продовжила, Київ також не терпітиме жодних зазіхань на суверенітет України, включаючи суверенне право українців обирати спілки, до яких хочемо приєднатися. У будь-якому справжньому мирному процесі має бути дотримано фундаментального принципу: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи.

Також Україна не винагороджуватиме прагнення геноциду, що лежить в основі російської агресії, підриваючи українську ідентичність, зокрема українську мову.

Крім того, заступник постпреду наголосила, що для миру необхідно посилити підтримку України як фінансову, так і військову.

