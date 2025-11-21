Европа и Украина теперь не могут отвергнуть мирный план Трампа: в чем причина

Украина и Европа не могут полностью отказаться от предложенный США по "мирному плану" из-за риска оттолкнуть Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель Sky News Доминик Вагхорн.

Флаги США, ЕС и Украины. Фото: из открытых источников

Обозреватель напомнил, что предложенный план из 28 пунктов был подготовлен переговорщиком Трампа Стивом Уиткоффом и кремлевским чиновником Кириллом Дмитриевым без участия Европы и Украины. В этом плане фактически замаскированы все ключевые российские требования, которые Москва ранее озвучивала неоднократно.

Этот план появился в мучительное для украинцев время – на фоне разрушительных воздушных атак РФ, на грани потери своего ключевого опорного города, Покровска и к тому же в процессе самого серьёзного политического кризиса с начала войны.

"Есть подозрение, что Уиткофф и Дмитриев сговорились, чтобы выбрать этот момент для ещё большего давления на президента Украины", — отмечает Вагхорн.

Однако, как ни странно, именно это сейчас может помочь президенту Зеленскому преодолеть кризис. В Киеве план Уиткоффа-Дмитриева вызвал всеобщее осуждение и возмущение. У соперников нет иного выбора, кроме как сплотиться вокруг украинского лидера военного времени, столкнувшегося с такими необоснованными требованиями.

Стоит отметить, США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет предложенный Вашингтоном новый мирный план ко Дню благодарения, 27 ноября. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, Киев находится под беспрецедентным дипломатическим давлением, ведь США стремятся к скорейшему завершению войны и продвигают масштабный план, согласованный американской и российской сторонами.

