Європа та Україна тепер не можуть відкинути мирний план Трампа: у чому причина

Україна та Європа не можуть повністю відмовитися від запропонованого США за "мирним планом" через ризик відштовхнути Дональда Трампа. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише оглядач Sky News Домінік Вагхорн.

Прапори США, ЄС та України. Фото: із відкритих джерел

Оглядач нагадав, що запропонований план із 28 пунктів був підготовлений переговорником Трампа Стівом Уіткоффом та кремлівським чиновником Кирилом Дмитрієвим без участі Європи та України. У цьому плані фактично замасковані всі ключові російські вимоги, які раніше Москва озвучувала неодноразово.

Цей план з'явився у болісний для українців час – на тлі руйнівних повітряних атак РФ, на межі втрати свого ключового опорного міста, Покровська і до того ж у процесі найсерйознішої політичної кризи з початку війни.

"Є підозра, що Віткофф і Дмитрієв змовилися, щоб обрати цей момент для ще більшого тиску на президента України", — зазначає Вагхорн.

Однак, як це не дивно, саме це зараз може допомогти президенту Зеленському подолати кризу. У Києві план Віткоффа-Дмитрієва викликав загальне засудження та обурення. Суперники не мають іншого вибору, окрім як згуртуватися навколо українського лідера воєнного часу, який зіткнувся з такими необґрунтованими вимогами.

Варто зазначити, що США очікують, що президент України Володимир Зеленський підпише запропонований Вашингтоном новий мирний план до Дня подяки, 27 листопада. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських чиновників. За їхніми словами, Київ перебуває під безпрецедентним дипломатичним тиском, адже США прагнуть якнайшвидшого завершення війни і просувають масштабний план, узгоджений американською та російською сторонами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський назвав умови України у відповідь на новий мирний план США.



