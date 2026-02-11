Стали відомі топ-3 країни, які найбільше закупили зброї у США для України

Три держави – Німеччина, Нідерланди та Норвегія – профінансували для України постачання найбільшої кількості американської зброї у рамках ініціативи PURL (Пріоритетний список потреб України). Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер під час спілкування з журналістами 10 лютого.

Зброя США. Фото: з відкритих джерел

Посол США у НАТО назвав Німеччину, Нідерланди та Норвегію найбільш активними покупцями американської зброї для України на базі PURL, у рамках якої європейські члени НАТО закуповують для української армії американські озброєння, в яких наразі є найбільша потреба.

"Хочу відзначити прогрес, якого ми досягли щодо Пріоритетного списку потреб України (PURL). Створений президентом Трампом, PURL дає змогу союзникам та партнерам закуповувати американське озброєння, щоб підтримувати боєздатність України… Хочу відзначити трьох лідерів PURL: Німеччину, Нідерланди та Норвегію", – заявив Вітакер.

Він наголосив, що PURL "зміцнює оборону України, водночас сприяючи мирним зусиллям шляхом здійснення тиску на Росію, щоб змусити її сісти та залишатися за столом переговорів".

