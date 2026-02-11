logo

Война с Россией Стали известны топ-3 страны, наиболее закупившие оружия у США для Украины
НОВОСТИ

Стали известны топ-3 страны, наиболее закупившие оружия у США для Украины

Посол США в НАТО назвал государства, купившие для Украины больше всего американского оружия

11 февраля 2026, 07:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Три государства – Германия, Нидерланды и Норвегия – профинансировали для Украины поставку наибольшего количества американского оружия в рамках инициативы PURL (Приоритетный список потребностей Украины). Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил посол США при НАТО Мэтью Витакер во время общения с журналистами 10 февраля.

Стали известны топ-3 страны, наиболее закупившие оружия у США для Украины

Оружие США. Фото: из открытых источников

Посол США в НАТО назвал Германию, Нидерланды и Норвегию наиболее активными покупателями американского оружия для Украины на базе PURL, в рамках которой европейские члены НАТО закупают для украинской армии американские вооружения, в которых наибольшая потребность.

"Хочу отметить прогресс, которого мы достигли приоритетного списка потребностей Украины (PURL). Созданный президентом Трампом, PURL позволяет союзникам и партнерам закупать американское вооружение, чтобы поддерживать боеспособность Украины. Хочу отметить трех лидеров PURL: Германию, Нидерланды и Норвегию", — подчеркнул Витакер.

Он подчеркнул, что PURL "укрепляет оборону Украины, в то же время способствуя мирным усилиям путем давления на Россию, чтобы заставить ее сесть и оставаться за столом переговоров".

Читайте на портале "Комментарии" — Лавров снова обвиняет США: к каким переговорам по Украине предлагает вернуться Москва.

Также издание "Комментарии" сообщало – Норвегия рассматривает возможность прямой военной угрозы со стороны России и уже готовится к сценарию, при котором Москва может попытаться захватить часть норвежской территории. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами страны генерал Эйрик Кристоферсен в интервью британскому изданию The Guardian.




