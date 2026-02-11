Стали известны топ-3 страны, наиболее закупившие оружия у США для Украины

Три государства – Германия, Нидерланды и Норвегия – профинансировали для Украины поставку наибольшего количества американского оружия в рамках инициативы PURL (Приоритетный список потребностей Украины). Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил посол США при НАТО Мэтью Витакер во время общения с журналистами 10 февраля.

Оружие США. Фото: из открытых источников

Посол США в НАТО назвал Германию, Нидерланды и Норвегию наиболее активными покупателями американского оружия для Украины на базе PURL, в рамках которой европейские члены НАТО закупают для украинской армии американские вооружения, в которых наибольшая потребность.

"Хочу отметить прогресс, которого мы достигли приоритетного списка потребностей Украины (PURL). Созданный президентом Трампом, PURL позволяет союзникам и партнерам закупать американское вооружение, чтобы поддерживать боеспособность Украины. Хочу отметить трех лидеров PURL: Германию, Нидерланды и Норвегию", — подчеркнул Витакер.

Он подчеркнул, что PURL "укрепляет оборону Украины, в то же время способствуя мирным усилиям путем давления на Россию, чтобы заставить ее сесть и оставаться за столом переговоров".

