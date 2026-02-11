Лавров знову звинувачує США: до яких переговорів щодо України пропонує повернутися Москва

Глава МЗС РФ Сергій Лавров 10 лютого знову поклав відповідальність за відсутність прогресу у припиненні війни проти України на Сполучені Штати. Про це йдеться у новому англомовному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Переговори у Стамбулі. Фото: із відкритих джерел

В інтерв'ю російському державному телеканалу НТВ Лавров звинуватив Вашингтон у "несумлінній поведінці" під час мирних зусиль, вказавши на введення нових санкцій проти Росії та вторинних мит для імпортерів російської нафти.

Міністр повторив тезу, озвучену на день раніше, про те, що саме США нібито блокують шлях до завершення війни, а політика адміністрації президента Дональда Трампа, за його словами, "рухається в невірному напрямку".

Критика Лаврова була підтримана у Держдумі РФ. Перший заступник голови комітету з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що "дії, а не слова" Сполучених Штатів нібито підтверджують їхній статус "противника" Росії.

Окремо Лавров знову послався на звані Стамбульські протоколи 2022 року, які Кремль регулярно називає "прийнятною основою" для мирної угоди.

За даними ISW, Москва використовує цей документ як аргумент для відмови від надання Україні реальних та дієвих гарантій безпеки.

Проект протоколів передбачав, що Росія – незважаючи на роль агресора – набуде статусу "держави-гаранта" безпеки України, а також права вето на будь-які механізми реагування на майбутню агресію разом з Китаєм. Крім того, від України потрібно було закріпити нейтралітет, суттєво обмежити чисельність та можливості армії та відмовитися від військової допомоги союзників.

Аналітики зазначають, що Кремль намагається витіснити формат переговорів за участю України та Європи, просуваючи пряму угоду між США та Росією, засновану майже виключно на незмінних від початку війни вимогах Москви.

