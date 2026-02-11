logo

Война с Россией Лавров снова обвиняет США: к каким переговорам по Украине предлагает вернуться Москва
НОВОСТИ

Лавров снова обвиняет США: к каким переговорам по Украине предлагает вернуться Москва

Москва требует вернуться к переговорам 2022 года и настаивает на условиях, выгодных исключительно России

11 февраля 2026, 07:16
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 февраля вновь возложил ответственность за отсутствие прогресса в прекращении войны против Украины на Соединённые Штаты. Об этом говорится в новом англоязычном отчёте Института изучения войны (ISW).

Лавров снова обвиняет США: к каким переговорам по Украине предлагает вернуться Москва

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

В интервью российскому государственному телеканалу НТВ Лавров обвинил Вашингтон в "недобросовестном поведении" во время мирных усилий, указав на введение новых санкций против России и вторичных пошлин для импортёров российской нефти. 

Министр повторил тезис, озвученный днём ранее, о том, что именно США якобы блокируют путь к завершению войны, а политика администрации президента Дональда Трампа, по его словам, "движется в неверном направлении".

Критика Лаврова была поддержана и в Госдуме РФ. Первый замглавы комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что "действия, а не слова" Соединённых Штатов якобы подтверждают их статус "противника" России.

Отдельно Лавров вновь сослался на так называемые Стамбульские протоколы 2022 года, которые Кремль регулярно называет "приемлемой основой" для мирного соглашения. 

По данным ISW, Москва использует этот документ как аргумент для отказа от предоставления Украине реальных и действенных гарантий безопасности.

Проект протоколов предусматривал, что Россия – несмотря на роль агрессора – получит статус "государства-гаранта" безопасности Украины, а также право вето на любые механизмы реагирования на будущую агрессию вместе с Китаем. Кроме того, от Украины требовалось закрепить нейтралитет, существенно ограничить численность и возможности армии и отказаться от военной помощи союзников.

Аналитики отмечают, что Кремль пытается вытеснить формат переговоров с участием Украины и Европы, продвигая прямую сделку между США и Россией, основанную почти исключительно на неизменных с начала войны требованиях Москвы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лавров цинично обвинил США во вторжении, но промолчал о войне в Украине.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-10-2026/
