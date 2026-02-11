logo_ukra

Час на роздум закінчився: яка країна готується до сценарію вторгнення РФ
Час на роздум закінчився: яка країна готується до сценарію вторгнення РФ

Головком ЗС Норвегії заявив, що Москва може спробувати захопити частину території країни заради захисту ядерного потенціалу на Кольському півострові.

11 лютого 2026, 07:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Норвегія розглядає можливість прямої військової загрози з боку Росії і вже готується до сценарію, за якого Москва може спробувати захопити частину норвезької території. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил країни генерал Ейрік Крістофферсен в інтерв'ю британському виданню The Guardian.

Час на роздум закінчився: яка країна готується до сценарію вторгнення РФ

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен. Фото: з відкритих джерел

За словами генерала, потенційне наземне вторгнення може бути пов'язане з бажанням РФ убезпечити свій ядерний арсенал, розташований на Кольському півострові в безпосередній близькості до норвезького кордону. Йдеться про атомні підводні човни та ракетні системи, які, як підкреслив Крістофферсен, залишаються єдиним ресурсом Росії, що реально становить загрозу для США.

"Ми не відкидаємо такої можливості, оскільки Росія все ще здатна піти на подібні кроки заради захисту свого ядерного потенціалу та можливостей другого удару. Саме до такого сценарію на Крайній Півночі ми й готуємось", — заявив він.

Генерал зазначив, що Москва в даний час не ставить за мету повне підкорення Норвегії, однак у разі масштабного конфлікту з НАТО контроль над окремими норвезькими територіями може стати для Кремля стратегічно важливим. У зв'язку з цим норвезька армія готується як до відображення класичного військового нападу, так і протидії диверсіям і гібридним загрозам.

Окремо Крістофферсен прокоментував ситуацію навколо архіпелагу Шпіцберген, який згідно з договором 1920 року є демілітаризованою зоною. За його словами, Росія поки що дотримується умов угоди, а Норвегія не планує розміщувати там збройні сили.

Говорячи про війну в Україні, генерал наголосив, що утримання окупованих територій неминуче стає для агресора надмірно затратним.

"Захопити територію часто легко, але утримувати її під своєю владою – надзвичайно важко. У результаті, якщо населення заперечує окупацію, агресор завжди зазнає поразки", — резюмував він.

