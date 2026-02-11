Время на размышление закончилось: какая страна готовится к сценарию вторжения РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Норвегия рассматривает возможность прямой военной угрозы со стороны России и уже готовится к сценарию, при котором Москва может попытаться захватить часть норвежской территории. Об этом заявил главнокомандующий Вооружённых сил страны генерал Эйрик Кристофферсен в интервью британскому изданию The Guardian.
Главнокомандующий Вооружённых сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен. Фото: из открытых источников
По словам генерала, потенциальное наземное вторжение может быть связано с желанием РФ обезопасить свой ядерный арсенал, размещённый на Кольском полуострове в непосредственной близости от норвежской границы. Речь идёт об атомных подводных лодках и ракетных системах, которые, как подчеркнул Кристофферсен, остаются единственным ресурсом России, реально представляющим угрозу для США.
Генерал отметил, что Москва в настоящее время не ставит целью полное покорение Норвегии, однако в случае масштабного конфликта с НАТО контроль над отдельными норвежскими территориями может стать для Кремля стратегически важным. В этой связи норвежская армия готовится как к отражению классического военного нападения, так и к противодействию диверсиям и гибридным угрозам.
Отдельно Кристофферсен прокомментировал ситуацию вокруг архипелага Шпицберген, который согласно договору 1920 года является демилитаризованной зоной. По его словам, Россия пока соблюдает условия соглашения, а Норвегия не планирует размещать там вооружённые силы.
Говоря о войне в Украине, генерал подчеркнул, что удержание оккупированных территорий неизбежно становится для агрессора чрезмерно затратным.
Читайте также на портале "Комментарии" — Лавров цинично обвинил США во вторжении, но промолчал о войне в Украине.