Время на размышление закончилось: какая страна готовится к сценарию вторжения РФ

Норвегия рассматривает возможность прямой военной угрозы со стороны России и уже готовится к сценарию, при котором Москва может попытаться захватить часть норвежской территории. Об этом заявил главнокомандующий Вооружённых сил страны генерал Эйрик Кристофферсен в интервью британскому изданию The Guardian.

Главнокомандующий Вооружённых сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен. Фото: из открытых источников

По словам генерала, потенциальное наземное вторжение может быть связано с желанием РФ обезопасить свой ядерный арсенал, размещённый на Кольском полуострове в непосредственной близости от норвежской границы. Речь идёт об атомных подводных лодках и ракетных системах, которые, как подчеркнул Кристофферсен, остаются единственным ресурсом России, реально представляющим угрозу для США.

"Мы не исключаем такой возможности, поскольку Россия всё ещё способна пойти на подобные шаги ради защиты своего ядерного потенциала и возможностей второго удара. Именно к такому сценарию на Крайнем Севере мы и готовимся", — заявил он.

Генерал отметил, что Москва в настоящее время не ставит целью полное покорение Норвегии, однако в случае масштабного конфликта с НАТО контроль над отдельными норвежскими территориями может стать для Кремля стратегически важным. В этой связи норвежская армия готовится как к отражению классического военного нападения, так и к противодействию диверсиям и гибридным угрозам.

Отдельно Кристофферсен прокомментировал ситуацию вокруг архипелага Шпицберген, который согласно договору 1920 года является демилитаризованной зоной. По его словам, Россия пока соблюдает условия соглашения, а Норвегия не планирует размещать там вооружённые силы.

Говоря о войне в Украине, генерал подчеркнул, что удержание оккупированных территорий неизбежно становится для агрессора чрезмерно затратным.

"Захватить территорию часто легко, но удерживать её под своей властью — чрезвычайно трудно. В итоге, если население отвергает оккупацию, агрессор всегда терпит поражение", — резюмировал он.

