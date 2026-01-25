Стала відома одна з пропозицій Москви на переговорах з Україною в Абу-Дабі

23 та 24 січня відбулися переговори України, США та Росії, де команди обговорювали можливі умови припинення вогню, економічні параметри післявоєнного врегулювання та ключові безпекові питання. Однією з конкретних пропозицій Москви став варіант спільного контролю над Запорізькою атомною електростанцією.

Росія запропонувала Україні поділ Запорізької АЕС. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє Politico з посиланням на двох американських посадовців, значна частина переговорів в Абу-Дабі була зосереджена на економіці та статусі ЗАЕС, яку окупували російські війська. Формальної угоди сторони не досягли, однак Росія наполягає на моделі, за якої Україна та РФ розподіляли б вироблену станцією електроенергію.

Такий підхід у Вашингтоні розглядають як елемент ширших розмов про можливі вигоди від миру.

"Обидві сторони починають уявляти, що вони можуть отримати від миру, як-от план процвітання для України, деякі з цих можливостей для Росії укладати ділові угоди зі Сполученими Штатами Америки", – сказав американський чиновник.

За його словами, між Європою та Росією "не так багато довіри", однак США хочуть створити рамки, які можуть створити нову парадигму для "демонстрації реальної деескалації".

Нагадаємо, що на старті переговорів спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що фактично невирішеним лишається один пункт, який стосується територій. Москва вимагає включення до РФ усього Донбасу, зокрема районів, які контролює Україна. Київ цю вимогу відкидає, наголошуючи на стратегічній важливості регіону та неприпустимості поступок суверенітетом.

