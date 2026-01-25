Стало известно одно из предложений Москвы на переговорах с Украиной в Абу-Даби

23 и 24 января состоялись переговоры Украины, США и России, где команды обсуждали возможные условия прекращения огня, экономические параметры послевоенного урегулирования и ключевые вопросы безопасности. Одним из конкретных предложений Москвы стал вариант совместного контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Россия предложила Украине раздел Запорожской АЭС. Фото из открытых источников

Как сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников, значительная часть переговоров в Абу-Даби была сосредоточена на экономике и статусе ЗАЭС, оккупированной российскими войсками. Формального соглашения стороны не достигли, однако Россия настаивает на модели, по которой Украина и РФ распределяли бы производимую станцией электроэнергию.

Такой подход в Вашингтоне рассматривается как элемент более широких разговоров о возможных выгодах от мира.

"Обе стороны начинают представлять, что они могут получить от мира, например план процветания для Украины, некоторые из этих возможностей для России заключать деловые соглашения с Соединенными Штатами Америки", – сказал американский чиновник.

По его словам, между Европой и Россией "не так много доверия", однако США хотят создать рамки, способные создать новую парадигму для "демонстрации реальной деэскалации".

Напомним, что на старте переговоров спецпредставитель США Стив Виткофф заявил, что фактически нерешенным остается один пункт, касающийся территорий. Москва требует включения в РФ всего Донбасса, в том числе районов, контролируемых Украиной. Киев это требование отвергает, отмечая стратегическую важность региона и недопустимость уступок суверенитетом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась новая информация о переговорах Украины и РФ в Абу-Даби.

Также "Комментарии" писали о том, как Россия планирует использовать переговоры в Абу-Даби.